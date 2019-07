 Copa Intermunicipal de Futsal Feminino 2019 revela grande campeã

Foram emocionantes as partidas da I Copa Intermunicipal de Futsal Feminino realizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), no Ginásio Poliesportivo de Curionópolis, na Praça da Juventude. A grande final que ocorreu neste sábado (27), atraiu um público com mais de 1.500 pessoas que acompanhou o evento esportivo.

A equipe vencedora, ACAP, desde o início da competição se destacou por apresentar uma excelente qualidade técnica nas partidas durante todas as fases da copa. Na final, a ACAP enfrentou a forte equipe do Fênix de Parauapebas. Os times bateram um bolão que resultou no empate com placar 1 x 1.

O título foi decidido nas penalidades máximas, ACAP venceu nos pênaltis por 3 x 1 e assim consagrou-se a grande Campeã da Copa.

O evento contou com a participação de mais de 150 atletas dos municípios de Curionópolis, Eldorado dos Carajás e Parauapebas.

“Este evento proporcionou grandes ganhos ao município, visto que garantiu a visibilidade desportiva de atletas da classe feminina, a interação com equipes dos municípios vizinhos, entretenimento sadio para a comunidade e movimentou o setor econômico durante os dias de sua realização”, explicou o diretor de Esportes Rogério Serelli.

Atualmente, a Prefeitura de Curionópolis investe na promoção de políticas públicas para a juventude, esporte e recreação, dando oportunidades para diversos atletas de várias modalidades. Crianças, jovens e adultos agora desfrutam de espaços adequados para o desenvolvimento de suas habilidades e talentos.

Resultado da Semi e Final da Copa Intermunicipal

1º JOGO – Semi-final

FENIX (PARAUAPEBAS) 3 x 2 GAVIÕES (ELDORADO)

2º JOGO

ACAP (PARAUAPEBAS) 7 x 4 IMPÉRIO (PARAUAPEBAS)

3º JOGO – FINAL

ACAP (PARAUAPEBAS) 1 x 1 FENIX (PARAUAPEBAS)

ACAP campeã por pênaltis por 3 x1