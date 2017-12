Corpo de homem de apenas 20 anos é encontrado no bairro Liberdade

Na manhã desta última segunda-feira (04) mais uma vítima de um possível suicídio foi registrado na cidade de Parauapebas. Desta vez no bairro Liberdade.

De acordo com informações repassadas a nossa equipe de reportagem, o corpo do nacional Walisson Silva de apenas 20 anos de idade foi encontrado perto do rio que fica localizado no bairro Liberdade as margens da rua Piauí.

A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar os fatos da morte do jovem e até o momento o que se sabe é que o mesmo parecia sofrer de depressão, o que levou a tragédia a gerar algumas hipóteses. Uma dessas hipóteses seria de que o jovem poderia ter tido uma overdose devido ao uso em excesso de drogas entorpecentes.

Já a outra hipótese é de que seria um homicídio ou até mesmo um suicídio pois a polícia foi acionada para investigar os reais fatos da morte de Wallisson e no trabalho pericial foi visualizada uma perfuração no corpo do jovem, porém não foi encontrado o orifício de saída do objeto.

Ainda de acordo com informações os moradores das redondezas afirmaram terem ouvido barulhos de disparos de arma de fogo na noite anterior, o que leva a crer que pode ter sido realmente suicídio pois logo na manhã seguinte aos barulhos de disparos o corpo de Walisson foi encontrado, o que não pode ser chamado de condescendência.

O delegado responsável pelo caso, Fabricio Andrade irá ouvir alguns moradores das redondezas do local da tragédia para descobrir mais informações.

Texto: Rodrigo Melo

Foto: Rede Social