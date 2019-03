Corpos de vítimas do massacre em escola de Suzano começam a ser enterrados

Os corpos das vítimas do massacre na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, começaram a ser enterrados na tarde desta quinta-feira (14) no Cemitério Municipal São Sebastião, na região central da cidade. O primeiro a ser sepultado foi o corpo do aluno Samuel Melquíades de Oliveira Silva, de 16 anos.

O caixão com o corpo do jovem foi levado sob aplausos. Samuel era desbravador da Igreja Adventista do Sétimo Dia e gostava de desenhar, segundo os amigos. Os amigos desbravadores acompanharam o enterro uniformizados.

Corpo de Samuel Oliveira é levado para enterro no Cemitério São Sebastião, em Suzano — Foto: Bárbara Muniz Vieira/G1

“Foi para a glória de Deus que Samuel morreu. Eu queria nesse momento encontrar as palavras certas para confortar o coração de vocês. É contra as regras da natureza um pai enterrar um filho. Deus está ao lado dos pais nesse momento. Nós o veremos na glória, Samuel”, disse pastor que conduziu a cerimônia.

Enterro do corpo de Samuel Melchiades de Oliveira Silva, em Suzano — Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

Em seguida foram enterrados os corpos dos alunos Kaio Lucas da Costa Limeira e Caio Oliveira. Eles também foram aplaudidos por amigos e familiares que acompanhavam o sepultamento.

Corpo do aluno Caio Oliveira é enterrado em Suzano — Foto: Bárbara Muniz Vieira/G1

Enterro do aluno Kaio Limeira em Suzano — Foto: Glauco Araújo/G1

O quarto corpo enterrado foi o da inspetora Eliana Regina de Oliveir Xavier, de 38 anos, que trabalhava desde 2016 na escola.Familiares pediram para que o caixão fosse aberto para olhar o rosto dela pela última vez antes de o corpo ser enterrado – também sob aplausos.

Familiares de Eliana Regina de Oliveira Xavier velam o corpo da inspetora, enterrado nesta quinta (14). — Foto: Bárbara Muniz Vieira/G1 SP

Cerca de 150 coroas de flores foram espalhadas pelo Cemitério São Sebastião, em Suzano, onde cinco vítimas do massacre foram enterradas nesta quinta (14). — Foto: Glauco Araújo/G1 SP

Chove no Cemitério São Sebastião, em Suzano, onde são enterrados os corpos das vítimas do massacre na Escola Estadual Professor Raul Brasil. — Foto: Glauco Araújo/G1 SP

Cortejo

Corpos dos adolescentes assassinados são levados do velório, na Arena Suzano, para enterro — Foto: Roberto Casimiro/ Fotoarena/ Estadão Conteúdo

Um cortejo acompanhado por familiares e amigos das vítimas do massacre na Escola Estadual Raul Brasil leva cinco corpos para o Cemitério Municipal São Sebastião na tarde desta quinta-feira (14). No total, oito pessoas foram mortas no ataque.

Debaixo de chuva, pessoas acompanham os carros que deixam a Arena Suzano, onde ocorreu o velório que reuniu cerca de 10 mil pessoas. Os veículos da funerária saíram do ginásio a cada meia hora.

Primeiro, foi enterrado, no Cemitério São Sebastião, Samuel Melquíades de Oliveira Silva, de 16 anos. Em seguida, Kaio Lucas da Costa Limeira, de 15. Depois, Caio Oliveira, 15. A quarta pessoa a ser enterrada foi Eliana Regina de Oliveira Xavier, inspetora da escola. O quinto é Cleiton Antônio Ribeiro, 17. O cortejo de Marilena Ferreira Vieira Umezu, coordenadora na escola, estava previsto para sair em direção à Paróquia São Sebastião.

Outro enterro

Mais cedo, o corpo de Jorge Antônio de Moraes foi enterrado no Cemitério dos Ipês. Jorge morreu assassinado pelo sobrinho na loja de carros em que era dono. Deixou mulher e três filhos de 27, 22 e 15 anos. Ele era dono de uma loja de vendas de carros usados, onde também funcionava um estacionamento e lava-jato.

Caixão do corpo de Samuel é enterrado — Foto: Bárbara Muniz Vieira/G1

Corpo de vítima do massacre é enterrado sob aplausos — Foto: Bárbara Vieira Muniz/G1

Familiares e amigos acompanham sepultamento das vítimas do massacre — Foto: Bárbara Muniz Vieira/G1

Velório coletivo

Mais de 20 coroas de flores estão distribuídas pela arena. Uma grade divide a área reservada para as famílias das vítimas, e um corredor foi montado para o público circular pelo local.

Uma missa ecumênica está prevista para acontecer no local às 11h. Os corpos sairão da Arena às 15h, com um intervalo de 30 minutos entre cada um e seguirão em cortejo até o cemitério. Eles serão enterrados no Cemitério São Sebastião, com exceção do corpo de Marilena Umezo, que será sepultado apenas no sábado (16), quando um dos filhos dela retornar do exterior.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e o ministro da Educação, Ricardo Vélez, estiveram na Arena. Vélez passou diante de cada caixão e abraçou as famílias. O governador de São Paulo, João Doria, também é esperado no local.

Um adolescente e um homem encapuzados atacaram a Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano (SP), na manhã desta quarta-feira (13) e mataram sete pessoas, sendo cinco alunos e duas funcionárias do colégio.

Ataque

Em seguida, um dos assassinos atirou no comparsa e, então, se suicidou. Pouco antes do massacre, a dupla havia matado o proprietário de uma loja da região.

Os assassinos – Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25 – eram ex-alunos do colégio.

A polícia diz que os dois tinham um “pacto” segundo o qual cometeriam o crime e depois se suicidariam.

Ainda não se sabe a motivação do crime. Foram feitas buscas na casa dos assassinos, e a polícia recolheu pertences dos dois. As famílias dos criminosos também foram ouvidas.

