Corrida de São Sebastião chega a sua 15ª edição

Domingo, 20 foi um dia de grandes alegrias para os fieis católicos da cidade Parauapebas, pois o inicio da manhã foi marcada com a tradicional corrida de São Sebastião que chegou a sua 15ª etapa.

A corrida foi marcada com muita alegria e disposição dos atletas que se escreveram e participaram da corrida do padroeiro da cidade, que teve inicio as 06h50min com saída próximo do Partage shopping da cidade e a chegada foi ao lado da Paróquia de São Sebastião na Cidade Nova.

O evento contou a presença de atletas da cidade estados e região, e a cada ano que se passa o número de inscritos só aumenta uma prova disso foi que este ano foi aberto 500 vagas pra a corrida e todas as vagas foram preenchidas, um numero de atletas significativo mostrando que a cada ano acorrida de São Sebastião ganha mais força.

Além de já fazer parte do calendário oficial da cidade, alguns dos atletas que participaram do evento dizem estarem orgulhosos pela organização e falam que não deixaram de participar da corrida no próximo ano, pois a cada ano que se passa só cresce e faz com eles se sintam cada vez satisfeitos em se fazer presentes.

A corrida teve duração de 00:58 minutos e no final os atletas contaram com um delicioso lanche ofertado pela paróquia, além do banho promovido pelos bombeiros o tradicional banho do carro pipa e com toda a disposição ainda puderam aproveitar o zumba antes da entrega das premiações as atletas que chegaram nas primeiras posições.

O resultado final da classificação ficou assim:

Masculino de 16 a 29 anos

1º Reginaldo silva Pereira

2º Mateus Felix da Silva Santos

3º Samuel Carneiro da Silva

Feminino 16 a29 anos

1º Valeria de Sá Silva

2º Maiara Domingues Pereira Nunes

3º Helayne Serra Martins Bragança

Masculino 30 a 39 anos

1º Humberto dos Santos Silva

2º Iomar Oliveira dos Santos

3º Roniel Sousa Silva

Feminino 30 a 39 anos

1º Paula Francinete Ribeiro de Alcâtara

2º Jocyanne Satomi Tachibana

3º Cleude Lustosa da Rocha

Masculino 40 a 49 anos

1º Edivan Monteiro de Moura

2º Ademir Nativa dos Santos

3º Luiz Otavio Correa

Feminino 40 a 49 anos

1º Ildenê da Silva Gomes

2º Maria Mercês Lira de Oliveira

3º Osana Maria de Brito

Atleta local acima de 50 anos, masculino:

1º Romualdo Leandro Bonfim

2º José Célio Lima

3º Pedro Leite de Sousa

Atleta local acima de 50 anos feminino

1º Dagma Rodrigues Trevisa

2º Sandra Suely Soares da Silva

3º Renilda Maria de Sousa Benevides

Cadeirantes

1º Pedro Saraiva da Costa

2º Eduardo Conceição Soares

3ºEdilson Rodrigues Soares

Deficiente visual

1º Thiego Marques da Silva

2º Edivaldo Ribeiro de Lima

3º Rayfran Mesquita Pontes

Visitante masculino

1º Renato Félix da Silva

2º Noel dos Reis Alves

3º Jonasclei Silva da Silva

Visitante feminino

1º Ione Vieira Guesdes

2º Hialela Priscila Lima de Oliveira Rosa

3º Thays Taboada Steinmetz