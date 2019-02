Criança morre baleada e moradores bloqueiam o trânsito em protesto

Uma menina de onze anos foi baleada no peito e morreu, no início da tarde desta quinta-feira (14), enquanto estava na porta do bar da sua mãe, na Rua Bergamo, no bairro Triagem, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Ainda não há informações indicando de onde teria vindo o disparo.

A criança foi socorrida para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a criança já estava morta quando deu entrada na unidade hospitalar.

Protesto com ônibus queimado

Moradores da região acusam a Polícia Militar pela morte. Alguns manifestantes bloquearam a Rua Ana Neri, na altura da Rua Licínio Cardoso, para protestar. A PM está no local.

Um ônibus chegou a ser incendiado na Rua Francisco Manuel, em Benfica. Bombeiros foram acionados para o local por volta das 14h30 e o fogo foi controlado.

Por conta do tiroteio, a estação de Metrô Triagem ficou fechada por cerca de 10 minutos. Os intervalos da Linha 2 não foram afetados e seguem regulares. A estação já foi reaberta.

Em nota a PM afirmou que já se deparou com a menina baleada quando chegou ao local. Um suspeito “carregando uma mochila com entorpecentes” e uma pistola também teria sido encontrado baleado. A secretaria afirma que não havia operação quando a menina foi baleada.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar afirma que, segundo o comandante do 3º BPM (Méier), equipes foram acionadas para checar um roubo de carga, em andamento, no condomínio Morar Carioca, em Triagem, no início da tarde desta quinta-feira (14).

“Ainda segundo o comando da unidade, ao chegarem ao local os policiais se depararam com populares carregando uma criança ferida. A equipe deu continuidade ao socorro e encaminhou a menina ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Uma outra fração das equipes seguiu em varredura e encontrou um homem baleado carregando uma mochila com entorpecentes e uma pistola calibre 380. O ferido foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Engenho Novo. Um segundo homem também foi atingido e socorrido por moradores locais para unidade de saúde ainda desconhecida”, diz nota da corporação.

“Vale ressaltar que não havia operação policial na localidade e nenhum policial da unidade efetuou disparos de arma de fogo durante o episódio”, acrescenta a PM.

A PM afirma que os moradores que atiraram objetos e lixo nas ruas foram contidos pelos policiais. A situação foi estabilizada e a circulação de veículos normalizada por volta das 15h15.