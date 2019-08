“Cultura na Praça” retorna a Parauapebas

Depois de Ourilândia do Norte e Canaã dos Carajás, é a vez da comunidade do bairro Nova Carajás, em Parauapebas, receber o festival de cinema itinerante “Cultura na Praça”. Na sexta-feira, 23/8, o projeto monta um grande cinema ao ar livre na Praça do Açaí (4ª etapa), para exibição do longa-metragem “Turma da Mônica – Laços”. A programação conta também com a apresentação cultural do grupo Raízes Parauara.

Este ano, o projeto “Cultura na Praça” conta ainda com uma importante novidade. Antes do filme principal, serão exibidos curtas-metragens produzidos por estudantes das próprias cidades onde ocorrem os eventos. São seis filmes sobre o patrimônio cultural daquela localidade feitos durante oficinas de realização audiovisual oferecidas aos jovens no mês passado. “A intenção foi fazer com que os jovens colocassem a mão na massa, participando de todas as etapas de produção, desde a escolha do tema, até a montagem final do filme. O resultado foi ótimo, com trabalhos de alta qualidade, que certamente vão surpreender muita gente”, garante o cineasta Gilberto Scarpa. A caravana do Cultura na Praça encerra a turnê pelos municípios paraenses no próximo domingo (25/8), em Bom Jesus do Tocantins. E segue para Açailândia e Igarapé do Meio, no Maranhão. Em sua primeira edição, realizada em 2017 e 2018, o projeto circulou por nove municípios do interior do Pará e Maranhão, exibindo filmes nacionais e atrações artísticas locais para cerca de 8 mil pessoas. Confira a programação: 23/08, às 17h – Parauapebas – Praça do Açaí, Nova Carajás 4ª etapa Atração artística: Raízes Parauara Curta-metragem: “Memórias”, de Derek Lincoln, Ecilio J. Filho, Fanni Dain, Ictor Fonseca e Sara Christina Longa-metragem: “Turma da Mônica – Laços”, de Daniel Rezende 25/08, às 17h – Bom Jesus do Tocantins – Praça do Mercado Atração artística: Grupo de Dança Yaguara Bom Jesus Curta-metragem: “O mistério da noite”, de Antônia Alves, Awlannor Parente, Bruna Rafaela Marques Queiroz, Danielle Pires, Kailane Selestina Vieira, Kauan Freitas da Silva, Melry Kelly, Milena Oliveira, Pablo Costa, Rodrigo Britto, Sabrina Bitencourt, Tarcila Araújo Paixão, Vinny Costa e Zileide Ferreira Longa-metragem: “Turma da Mônica – Laços”, de Daniel Rezende 30/08, às 17h – Açailândia – Praça do Patizal Atração artística: Senta que te levo Curta-metragem: “Onde não há”, de Esdras Daniel, Marcos Carvalho e Vitória Delmondes Longa-metragem: “Turma da Mônica – Laços”, de Daniel Rezende 01/09, às 17h – Igarapé do Meio – Praça do Retorno Atração artística: Dança Portuguesa Império Lusitano Curta-metragem: “Respeitável Público”, de Analice Teles Pereira, Ayron Pereira Brito, Bianca Vieira Machado, Joelma Alaiane Alves Silva, José Pereira Ferreira, Larissa Célia Prazeres Soares, Laysla Lorrane da Silva Carvalho, Nara Emanuelly da Silva Serra, Renata Araújo dos Santos e Ruth Alves da Silva Longa-metragem: “Turma da Mônica – Laços”, de Daniel Rezende Vale