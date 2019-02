Cursos nos processos seletivos de 2020 e 2021

Compartilhar no Facebook

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) anunciou que vai ofertar novos cursos de graduação nos processos seletivos de 2020 e 2021. No total, sete cursos farão parte do currículo da instituição, incluindo cursos inéditos como o de enfermagem, na área da saúde. Com a ampliação, a Ufra passará a ter um total de 2.350 vagas em 44 cursos de graduação regulares, distribuídos nos campi, Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu.

De acordo com a universidade, no primeiro semestre de 2020 terão início os cursos de bacharelado em ciências biológicas, bacharelado em ciência e tecnologia de alimentos e licenciatura em pedagogia (Campus Belém) e bacharelado em ciências contábeis (Campus Paragominas), com oferta de 50 vagas cada. Todos os cursos já estão autorizados pelo Ministério da Educação (MEC).

Além do curso de enfermagem, os cursos de engenharia de alimentos (Campus Tomé Açú) e licenciatura em matemática (Campus Capitão Poço), estão previstos para iniciar no primeiro semestre de 2021, com oferta de 50 vagas cada.

Fonte: G1 PA