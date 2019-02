Darci Lermen exonera Raimundo Neto, secretario de educação de Parauapebas e Luiz Vieira poderá ser o novo gestor

Depois de dois anos à frente da Secretaria Municipal de Educação de Parauapebas(Semed),o professor e advogado Raimundo Neto é exonerado a pedido do gestor municipal prefeito Darci Lermen (MDB). O ex secretário foi informado pelo prefeito Darci Lermen, que a partir de hoje, 1° de fevereiro, deveria disponibilizar o cargo de secretário da pasta. Na segunda-feira, 4, ele deve encaminhar o novo gestor para assumir a Educação Municipal.

Informação não oficia dão conta de a pasta será assumida pelo ex-secretário de administração Luiz Vieira, cargo que ocupou na gestão anterior do atual alcaide da cidade Darci Lermen, Raimundo neto divulgou uma nota nas redes sociais informando do seu afastamento (leia a integra da nota)

E ex secretário estava a frente da pasta da educação desde o primeiro dia do atual mandato do prefeito Darci José Lermen. De acordo com um comunicado endereçado aos gestores da Semed e assinado por Raimundo Neto, a decisão de sua exoneração foi comunicada por Darci Lermen e o pegou de surpresa. “Este não era meu desejo, mas infelizmente cabe-me acatar a decisão”, relatou.

Nota divulgada por Raimundo neto endereçado aos gestores da Semed

“Depois de dois anos à frente da Secretaria Municipal de Educação (Semed), durante esta nova gestão, fui informado pelo prefeito Darci Lermen, que a partir de hoje, 1° de fevereiro, deveria disponibilizar o cargo de secretário da pasta. Na segunda-feira, 4, ele deve encaminhar o novo gestor para assumir a Educação Municipal.

Aproveito a ocasião para agradecer a todos pelo trabalho realizado durante este período e dizer o quanto cada um foi importante nessa junção de esforços em prol de uma educação de qualidade.

Despeço-me com a certeza de que juntos fizemos o que estava ao nosso alcance para que a educação desse município obtivesse os melhores resultados, apesar de todas as limitações e desafios encontrados.

Quero frisar aqui, que este não era meu desejo, mas infelizmente cabe-me acatar a decisão. Peço à equipe que mantenha a calma e aguarde as orientações que devem ser dadas pelo novo gestor”