Defesa Civil visita famílias do Riacho Doce

Com a chegada das chuvas, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec) se organiza para melhor atender as famílias que, por ventura, necessitem dos serviços. Durante a manhã desta quinta-feira, 9, uma equipe esteve na ocupação Riacho Doce, local passível de alagamento e que fica dentro de Área de Preservação Permanente (APP).

O autônomo Geraldo César André mora há três anos no local e diz que eles ainda não passaram por situação de risco, mas se sente confortável com a atenção dada pela Defesa Civil. “É um trabalho muito importante. Nos sentimos seguros, pois é quem vai nos socorrer em um momento de dificuldade”, reconhece.

Segundo o coordenador de vistoria em áreas de risco, Divino Ferreira Santos, o cadastramento feito no local será alinhado com as secretarias de Habitação (Sehab) e Assistência Social (Semas).

Atualmente, em virtude do período chuvoso, o rio Parauapebas apresenta uma média de 6,12 metros, quando na maior parte do ano o nível é de cinco metros. O monitoramento do volume de águas é feito constantemente pela equipe da Defesa Civil, que realiza a conferência da régua logo pela manhã e no final da tarde.

De acordo com o coordenador do órgão, Valvir Nogueira Fernandes, a Defesa Civil passa por melhorias, mas já conta com diversos materiais para dar apoio às famílias. “Estamos reestruturando o órgão, buscando parcerias e capacitação junto ao Estado, com a intenção de preparar melhor o nosso pessoal no momento de acolhimento das pessoas que precisarem”, explicou.

O processo de aquisição de cestas básicas, locação de galpão – para abrigar as famílias – obtenção de cobertores e colchões está sendo finalizado. Embora os processos estejam em tramitação, a Defesa Civil já conta com dois barcos, uma caminhonete e um caminhão para dar suporte nos salvamentos. Os servidores do órgão se revezam em escalas 24 horas por dia e atendem por meio do telefone 3356-2597.

Texto e fotos: Sara Nascimento

