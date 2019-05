Destinos turísticos de Parauapebas são apresentados na região Sul do Brasil

Parauapebas apresentou seus atrativos naturais na Bolsa de Negócios Turísticos (BNT) Mercosul, em Itajaí (SC). Durante a 25ª edição da feira, realizada na sexta (24) e sábado (25), o diretor de produtos, Antônio Dácio Souza, e o turismólogo, Esnandes Sousa, do Departamento de Turismo de Parauapebas (Detur), realizaram 10 palestras sobre a história e atrativos turísticos do município. Cerca de 500 agentes de viagem foram capacitados para comercializar o destino.

As agentes de viagens Keli Daiane e Renata Moraes descobriram Parauapebas na BNT. “Me apaixonei pelo destino, não conhecia e com certeza a gente vai levar o grupo pra lá”, comentou Kely. “Participei da palestra e amei. Não conhecia ainda. Fiquei muito surpresa e encantada com as cinco rotas [Carajás, do Búfalo, das Águas, dos Índios e City Tour] quero conhecer todas e com certeza vou mandar muitos passageiros pra lá”, garantiu Renata.

BNT 2019

Durante o fim de semana, o Centreventos de Itajaí recebeu 350 marcas expositoras, que se apresentaram em 93 estandes. As 355 cidades, 21 estados e seis países reuniram mais de cinco mil profissionais de turismo. “Para nós é uma honra ter Parauapebas aqui como destino turístico. E é a novidade, porque nem todas as pessoas conhecem esse destino. Meu recado para vocês que são da cidade, os empresários, se unam para fortalecer o destino, porque tem futuro, com certeza”, afirmou o Diretor e idealizador da BNT, Geninho Goes.

O coordenador do Detur, Marcos Alexandre, ressaltou a importância da participação na feira para o município. “Agora estamos atingindo o Sul do país. Faz parte do planejamento de ações do departamento promover nossa cidade nas cinco regiões predominantes do Brasil e estamos satisfeitos em atingir mais um dos nossos objetivos. Agradeço ao governo e parceiros que não tem medido esforços para que essa nova matriz econômica se consolide em breve”, disse Alexandre.

