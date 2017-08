DETRAN FORMA MULTIPLICADORES EM EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

A Coordenadoria de Educação do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) iniciou mais um Curso de Agente Multiplicador em Educação para o Trânsito, levado ao município de Novo Repartimento, no sudeste paraense. O curso começou no último dia dia 14 e segue até o sábado (19), com a participação de 31 professores e dois agentes do Departamento Municipal de Trânsito. As aulas são miistradas no auditório da prefeitura municipal.

A capacitação tem como objetivo formar agentes multiplicadores em educação para o trânsito, inserindo o tema entre as disciplinas já existentes na Educação Infantil, de forma lúdica e descontraída, para despertar o interesse dos alunos sobre a importãncia do “Trânsito Seguro”. As aulas incluem disciplinas como ética e cidadania, noções de legislação, metodologia aplicada à educação de trânsito e práticas pedagógicas, somando uma carga de 20 horas.

Paralelamente ao curso, os agentes de educação ministrarão palestras nas escolas do município levando ao público estudantil orientações sobre a forma correta de se portar no trânsito e a importância do cumprimento das leis de trânsito. Ao todo, 165 alunos já participaram das palestras e dois estabelecimentos de ensino foram atendidos: a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Alves de Sousa e a Escola Municipal de Ensino fundamental José Cícero da Silva.

Por Aldirene Gama