Detran leiloa 882 veículos em quatro ações no mês de março

No mês de março, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realiza os primeiros leilões do ano. Nesse primeiro momento, serão leiloados 882 veículos, entre carros e motocicletas. Em Belém e Santarém, a ação ocorre no dia 22; em Marabá no dia 28; e Parauapebas no dia 29.

Os veículos que serão leiloados foram removidos durante as fiscalizações de trânsito e se encontram no parque de retenção do órgão há mais de 60 dias. O lance inicial para os que encontram-se em bom estado de conservação é de R$ 200,00.

As visitações públicas para examinar os itens oferecidos iniciam na capital paraense dia 11 de março e seguem até o dia 19. Em Santarém, os interessados podem fazer as visitas entre os dias 13 e 20; em Marabá, do dia 20 ao dia 27; e em Parauapebas de 20 a 28 de março – sempre de segunda a sexta, de 9 às 17 horas.

Os participantes dos certames devem apresentar documento de identidade oficial com foto. Para quem preferir, o leilão também será realizado na modalidade on-line, basta realizar um cadastramento prévio no site da organizadora para obter login e senha.

“Há uma grande expectativa para esses leilões, pois todos os veículos costumam ser arrematados sempre pelos os participantes”, afirmou o presidente da comissão de leilões, Antonio José Silva.

Impedimentos – Não podem participar do certame os membros da comissão responsável pelo leilão, servidores do Detran Pará e quem receba qualquer tipo de numerário da instituição, incluindo terceirizados e temporários. Também estão impedidas pessoas físicas e jurídicas declaradas inidôneas ou punidas com a suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com órgão ou entidade integrante da administração direta ou indireta, das esferas federal, estadual, municipal e distrital.

Os atuais proprietários dos veículos que serão leiloados também não podem participar, assim como menores de 18 anos e pessoas não emancipadas.

Os lotes de veículos classificados como sucatas aproveitáveis não poderão mais circular e serão arrematados apenas por empresas do ramo do comércio de peças usadas, devidamente regulamentadas pela Lei nº 12.977/2014 e normativos do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), sendo necessária a comprovação no ato do credenciamento perante o leiloeiro.

A relação dos veículos retidos pelo Detran pode ser consultada no site do órgão e no Diário Oficial do Estado. O edital já está disponível na página inicial do site (detran.pa.gov.br), no qual os interessados podem consultar informações sobre as condições dos veículos. Os donos dos veículos apreendidos já foram notificados sobre a situação dos bens e os procedimentos para recuperá-los antes do leilão.

Confira os locais e horários

Belém – 22 de março, a partir das 9h, no pátio da VIP Leilões – Rodovia Alça Viária, Km 01, nº 888. Bairro: São João, em Marituba.

Santarém – 22 de março, a partir das 9h, no pátio da VIP Leilões – Rua Santana, nª 474, entre ruas Maracangalha e 24 de outubro. Bairro: Salé.

Marabá – 28 de março, a partir das 9h, no pátio da VIP Leilões – Rodovia Br 222, km 03 – S/N. Bairro:São Felix.

Parauapebas – 29 de março, a partir das 9h, no pátio da VIP Leilões – Rodovia Saruk Salmen, km 04 – S/N. Bairro: Zona Rural.

*Colaboração de Patrick Abreu

Por Cristiani Sousa/Agência Pará