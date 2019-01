Dia D de combate à dengue será na sexta-feira, 25

Compartilhar no Facebook

Comunidade é incentivada para combater ao mosquito no período chuvoso.

A Prefeitura de Parauapebas promove o dia D contra o mosquito Aedes Aegypti nesta sexta-feira, 25, na Praça FarukSalmen, bairro Guanabara. A atividade faz parte da campanha de combate ao mosquito transmissor de doenças como dengue, chikungunya e o vírus da zika.

A partir das 9h, a Secretaria de Saúde (Semsa) realizará atividades educativas, panfletagem, exposição e mobilização da comunidade no bairro. O intuito é conscientizar os moradores para medidas de contenção e proliferação do mosquito.

Este ano já foram realizadas capacitações para servidores municipais como multiplicadores de conhecimento, palestras em empresas, escolas, igrejas e unidades de saúde. No sábado, 19, profissionais de saúde receberam o público em um stand montado no Partage Shopping com orientações e exposições sobre o Aedes Aegypti.

A auxiliar administrativa, Ana Paula Ribeiro, parou para conhecer o stand, conversou com os profissionais de saúde e garantiu que toma alguns cuidados. “Tenho receio de ficar doente, por isso me preocupo com o acúmulo de água em casa”, disse.

Carlos Damasceno, coordenador do departamento de vigilância ambiental, explicou que este ano a mobilização está ainda maior. “Ano passado a campanha durou cerca de 40 dias e desta vez intensificamos até março para aumentar o público atingido. Agora o combate é feito durante todo o ano”, ressalta.

Índice de infestação

De acordo com o Levantamento Rápido de Índices para o Aedes Aegypti (LIRAa) elaborado durante este mês, o bairro Altamira detém o maior índice de infestação do mosquito com 14,5%. Logo em seguida estão Novo Brasil (13,1%) e Liberdade ll (11,1%).

Entre os bairros avaliados, 21 apresentam alto grau de risco, nove apresentam grau de risco médio e apenas dois, Parque dos Carajás e Beira Rio, estão com índice de infestação em 0%.

Assessoria de Comunicação – Ascom / PMP