Dois presos encontrados mortos dentro da Carceragem do Rio Verde

Domingo, 20 dois detentos foram encontrados enforcados dentro de uma das celas da Carceragem do Rio Verde e a Policia Civil abre inquérito pra apurar as mortes.

Os nacionais Marcos Antônio de Oliveira Sousa de 18 anos e Vagno Aquino da Silva de 21 anos, foram encontrados sem vida na cela 1, não foi ouvido nada e nenhuma movimentação estranha dentro da cela no momento do ocorrido, uma vez que os dois dividiam o espaço com outros presos.

Os jovens foram presos durante uma ronda policial no dia 10 acusado de trafico de drogas no bairro Nova Vida I, com eles a policia encontrou 355gm de entorpecentes do tipo maconha que estava dentro do short de um e na cueca do outro, e depois foram encaminhados a carceragem e estavam sob custodia.

A policia ouvirá os outros detentos companheiros de cela deles pra saber se de fato eles se enforcaram, ou foram induzidos a cometer o suicídio vale ressaltar que vários casos de enforcamento já foram registrados dentro da carceragem, agora mais esses dois pra se descobrir como aconteceu e por que.

Segundo informações os próprios presos foi quem falou aos agentes penitenciários logo pela manhã que os rapazes estavam mortos e relatam não ter visto e nem ouvido nada, os corpos foram removidos e encaminhados para o IML Instituto Médico Legal onde passaram por exames de necropsia e agora a policia aguada o resultado do laudo.

Edvan Lopes