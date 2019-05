Em Belém, Jeová Andrade prestigia assinatura de protocolo para verticalização do minério no Pará

O prefeito Jeová Andrade prestigiou, na noite desta quinta-feira (23), a cerimônia de assinatura do protocolo de intenções para a implantação da primeira planta de verticalização do minério de ferro no Pará. O ato foi realizado em Belém, no teatro Maria Sylvia Nunes, e reuniu, além do governador Helder Barbalho, autoridades de toda a região sul e sudeste do Pará.

O documento assinado pelo governador do Pará indica a implantação de uma usina de laminação de aço em Marabá. O investimento previsto é de R$ 1,5 bilhão e tem como parceiros as empresas Vale e China Communication Constrution Company (CCCC), que controla a brasileira Concremat.

Conforme explicou Helder, a ação é benéfica para todo o estado e significa uma oportunidade para atrair indústrias de diversos segmentos. “Estamos abrindo uma janela que permite um horizonte de novos negócios para a atividade da mineração, absolutamente importante para o estado. Enquanto todos os investimentos estão retraindo no resto do país, estamos investindo R$ 1,5 bi, o que reforça nosso ambiente econômico de atração de negócios como resistente a essas dificuldades. A verticalização mineral, agora, será concretizada” garantiu.

Jeová Andrade destacou a importância da assinatura do protocolo para o sul do Pará. “Isso representa um avanço para as cidades dessa região e trará desenvolvimento econômico a médio-longo prazo para o estado. A verticalização do minério é, e sempre foi, um sonho para todos nós e agora sairá do papel. Canaã, que é um município produtor de minério de minério de ferro de alta qualidade, também será beneficiado.”

A expectativa é que o Pará se torne, futuramente, produtor da chamada linha branca – geladeiras e outros eletrodomésticos – e que também produza veículos com o ferro extraído das próprias terras. De acordo com o governador, o estado “inverterá a lógica e passará a exportar mais do que matéria-prima.”

A previsão é que o projeto e as licenças para operação sejam apresentados até o ano que vem, que as obras tenham início em 2021 e que a usine já esteja em funcionamento no ano de 2022.

