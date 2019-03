Em Brasília, prefeito pede apoio a senadores para criação da Transcarajás

Nesta quinta-feira (28), ainda cumprindo agenda em Brasília, o prefeito Jeová Andrade e o secretário de Desenvolvimento Econômico Jurandir José dos Santos, visitaram os gabinetes dos senadores paraenses para verificar o andamento do projeto da rodovia Transcarajás.

Os gestores se reuniram com assessores nos gabinetes de Zequinha Marinho e Paulo Rocha. Jader Barbalho, por sua vez, se mostrou otimista com federalização da Transcarajás e afirmou que o projeto deve ser votado ainda no primeiro semestre deste ano. O processo já foi aprovado pela Câmara Federal em 2018 e os três senadores paraenses afirmaram que estão empenhados para inclusão na pauta de votações do Senado.

O projeto federaliza a PA 160 e cria uma extensão até Araguaína-TO, ou seja, cria uma rodovia federal que interligara Parauapebas, passando por Canaã da Carajás, cruzando a BR-155 no Posto 70 e cortando a região do Pontão até unificar com a BR-153 (Belém-Brasília).

A Transcarajás é um projeto fundamental para inclusão logística de Canaã dos Carajás e região no corredor viário centralizado pela Belém-Brasilia, reduzindo os custos de transporte e aumentando a atratividade de novas indústrias, projetos no ramo do agronegócio e fortalecendo o potencial turístico regional.

