Em Canaã, Procon já funciona em novo prédio

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Canaã dos Carajás já está atendendo em novo endereço. A mudança de prédio foi oficializada em uma cerimônia que reuniu autoridades do município nesta sexta-feira (15).

A escolha do novo local visa garantir mais conforto aos usuários do serviço, com melhores condições de atendimento e mais celeridade na resolução de processos.

De acordo com Marcos Paulo, diretor do Procon, o novo prédio é bem mais amplo, o que expandirá a capacidade de atuação do órgão. “A estrutura é bem mais ampla e conta com salas suficientes para a implantação do setor de fiscalização. Além disso, teremos uma sala para oferecer palestras de conscientização e educação de consumo; esse novo espaço vai servir melhor o nosso público, sem falar que a localização é bem melhor.”

Por Kleysykennyson Carneiro / www.canaadoscarajas.pa.gov.br