Em Itaituba no estado do Pará, avião monomotor cai e deixa 5 vítimas fatais

Na tarde deste último domingo (22), um avião monomotor caiu em Itaituba no Pará e deixou 5 mortos, informou o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). A aeronave era um monomotor do tipo Cesna 210 e caiu em uma área urbana próxima ao aeroporto da cidade.

O avião que pertencia a empresa Ouro Minas deixou ao todo 5 vítimas fatais no trágico acidente, entre elas, o piloto, Diego Kroetz de 23 anos, o co-piloto Weverton Marinho mais conhecido como Marabá, Rosalina Santos Werlang, Joseneide da Silva Oliveira e Belania Dantas Marinho.

De acordo com informações, Diego Kroetz que estava sob posse da direção da aeronave, estava “voando baixo” quando se colidiu com o chão, sendo que as outras 4 vítimas foram arremessadas longe da aeronave antes da queda. O piloto participava de um evento em homenagem ao dia do Aviador que é comemorado dia 23 todos os anos. Os corpos das vítimas foram retirados dos locais por uma equipe de Instituto Médicos Legal e foram encaminhados para os devidos procedimentos.

Rodrigo Melo/Correio do Pará