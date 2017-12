Em Parauapebas, fim do ano letivo é marcado por formaturas cheias de emoções

O mês de dezembro está sendo marcado na rede municipal de ensino pela realização de muitas atividades: culminância de projetos, feiras, mostras de conhecimento, formaturas, entre outras. Todas retratam o quanto a rede trabalhou durante 2017, mas também sinalizam o encerramento do ano letivo.

Dentre as inúmeras atividades que estão sendo realizadas, as formaturas são as que mais estão movimentando a rede. Só na primeira quinzena de dezembro, mais de uma dezena de escolas já realizou uma grande cerimônia, com direito à beca, capelo, entrega de certificados e discursos emocionados.

A coordenadora do Departamento de Educação Infantil, Edna Cruz, participou de várias das formaturas e, nas ocasiões, falou sobre a relevância do momento para cada criança. “Esse momento é único, primeira formatura de muitas que, com certeza, virão. Obrigada pais e escola, por proporcionarem essa experiência para nossas crianças. Que bom seria se todas as crianças pudessem usufruir desse momento, encerrar esta etapa da escolarização desta forma”, disse ela. Quem também marcou presença em algumas dos eventos foi o secretário de Educação, Raimundo Neto. Ele frisou em seus discursos a responsabilidade e importância da parceria entre família e escola.

“A escola é responsável pela educação formal, mas também deve ensinar valores, a prática e o exercício pleno da cidadania. Contudo, esse trabalho só será produtivo se contar com a participação da família. É preciso que todos os dias escola e família trabalhem juntas para a educação do homem na busca do bem, de uma sociedade de paz”, conclamou Raimundo Neto, para aconselhar os pais a amarem seus filhos e os ensinarem sobre respeito: “As crianças e jovens precisam ser amados e respeitados para que eles façam o mesmo”.

As escolas de ensino fundamental também estão se despedindo dos alunos do 9° ano, que a partir de 2018 farão parte da rede estadual. E, foi em clima de despedida, mas também de comemoração, que a Escola Municipal de Ensino Fundamental Domingos Cardoso realizou neste mês no Centro de Desenvolvimento Cultural (CDC), uma grande festa de formatura para os alunos concluintes do ensino fundamental. A formatura dos jovens contou com valsa, muitas homenagens e discursos emocionados.

A festa realizada na quadra da Escola Municipal de Ensino Fundamental Beb Katoti Xikrin para os 29 alunos das aldeias: Djudjêkô e Kateté, no dia 8 deste mês, também não deixou nada a desejar, aliás, foi uma cerimônia digna de conclusão de ensino superior. Além dos familiares dos jovens formandos, que lotaram a quadra, também participaram do evento autoridades locais e representantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Para o coordenador da educação indígena da Semed, Francisco Carlos Martins, o evento representa um pouco das conquistas dessas comunidades e a força que a educação tem para eles. “Eles reconhecem o valor da educação indígena e o quanto essa educação tem sido colocada como uma prioridade. A cerimônia representa uma passagem, mudança de etapa e a certeza de que eles querem continuar os estudos”, ressaltou Francisco, descrevendo o quanto a emoção tomou conta de todos durante a cerimônia.

Assessoria de Comunicação – Ascom | PMP