Em Parauapebas onda de crimes continua e jovem é morto no Bairro Liberdade

Nesta última quarta-feira (22) por volta das 21h no Bairro Liberdade, cidade de Parauapebas, dois jovens e um menor foram atingidos por disparos de arma de fogo. Douglas Gabriel Souza Furtado de apenas 18 anos foi executado com tiros a queima roupa por não ter passado informações de onde estava um rapaz conhecido por Felipe.

De acordo com algumas informações de pessoas próximas a cena do crime, Douglas não foi o único baleado no local, na mesma confusão foram também vítimas dos disparos o jovem Marcos Dione Soares da Conceição, 21 anos, que foi acertado na coxa e um adolescente de apenas 12 anos, que foi ferido em um dos pés.

O Delegado plantonista da 20ª Seccional de Policia Civil de Parauapebas, Fabrício Andrade, está responsável pelo caso e segundo ele, os jovens estavam jogando bola quando dois indivíduos em uma moto pararam no local, o que estava na garupa desceu e perguntou para Douglas onde estava outro jovem por nome de Felipe. A vítima teria respondido que não sabia do paradeiro de Felipe e em dado momento o elemento disparou a queima roupa contradizendo que ele morreria no lugar de Felipe.

O delegado disse que as mortes têm uma certa ligação com a disputa de um ponto de venda de drogas. “São pequenos traficantes que disputam o ponto de venda de drogas, que é a quadra de esportes. Ficamos sabendo que ali funciona uma intensa comercialização de entorpecentes, principalmente pela madrugada”, enfatizou a autoridade.

Infelizmente Douglas Gabriel não resistiu aos ferimentos dos disparos efetuados pelo assassino que se evadiu do local após os disparos. Os demais atingidos foram encaminhados para o Hospital Geral de Parauapebas (HGP).

Texto: Rodrigo Melo

Fotos: Rede Social