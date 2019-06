Em seminário, profissionais da educação recebem o escritor Celso Antunes

Compartilhar experiências e consolidar aprendizagens na educação infantil. Esse foi o objetivo do II Seminário dos Anos Iniciais da Rede Municipal de Ensino, que acontece nesta sexta-feira (7) até às 17h. Destinado aos profissionais da Secretaria Municipal de Educação (Semed), o evento teve início às 8h e conta com a participação do educador, palestrante e escritor, Celso Antunes.

O evento reuniu o prefeito Jeová Andrade, o vice Alexandre Pereira, o vereador Rael da Marcenaria, demais servidores públicos e membros dos conselhos municipais relacionados à educação pública de Canaã, na EMEF Francisca Romana dos Santos.

Durante a cerimônia de abertura do evento, o secretário de Educação, Edilson Valadares, relembrou as melhorias obtidas no ensino municipal, falou da importância do seminário e agradeceu à presença de todos, que segundo ele, estão comprometidos com o “pacto da educação”, disse.

O vice prefeito, Alexandre Pereira, falou da importância do Pacto por Canaã no ensino. Queremos, em 2035, ter índices educacionais de excelência. Segundo ele, a qualificação dos servidores públicos vai fazer a diferença: “professores, gestores e políticos precisam continuar buscando conhecimento”, completou.

Já o prefeito Jeová Andrade lembrou que é preciso elevar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Relatou, também, os avanços da educação municipal. “Todos nós precisamos continuar na luta para aumentar a qualidade do ensino e o Governo Municipal está comprometido com esse projeto”, afirmou.

