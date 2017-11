Em tentativa frustrada, assaltantes são imobilizados e amarrados pelas próprias vítimas

Vem acontecendo na cidade de Parauapebas coisas fora do normal até mesmo no mundo do crime, semana passada um caso chamou a atenção da Polícia por se tratar de um jovem que foi morto a tiros após reclamar de uma arma com defeito que o mesmo teria comprado.

Desta vez o caso que chamou a atenção foi o fato que aconteceu neste último domingo (19). Uma dupla de assaltantes teve a tentativa frustrada após serem amarrados pelas próprias vítimas.

Os dois foram identificados por nome de Antônio da Silva Marinho de 25 anos e Emerson Luís Guimarães de Sousa de 21, os mesmos teriam abordado um grupo de aproximadamente 3 pessoas que se localizavam na rua Santa Maria, Bairro Jardim América, Parauapebas.

A dupla de bandidos conduzia uma motocicleta de modelo Honda CG 125 Fan de cor preta e placa MWN-2768S – Nova Ipixuna (PA) e uma arma de fogo municiada. De acordo com depoimento das vítimas, eles caminhavam pela rua quando os assaltantes chegaram pilotando a motocicleta e com o domínio de uma arma, exigindo seus pertences.

“Os bandidos já haviam recolhido os nossos pertences mas vimos uma brecha quando eles se viraram de costas, partimos pra cima e um deles caiu no chão então conseguimos conte-los” informou uma das vítimas.

Os dois assaltantes foram amarrados e imobilizados, e a Polícia Militar através do Centro de Controle Operacional (CCO) foi acionado imediatamente. A dupla foi apresentada na 20 Seccional de Polícia Cívil de Parauapebas e estão a disposição da justiça.

Texto: Rodrigo Melo/Fotos: Edvan Lopes