Em Xinguara, peão morre ao ser pisoteado por touro em rodeio

Luciano Sousa de Lima de apenas 19 anos natural da cidade de Araguaína – TO, morreu na noite da ultima quinta-feira (7) no rodeio da FAX (Feira Agropecuária de Xinguara). A fatalidade ocorreu quando o jovem se apresentava no rodeio do evento que é bastante popular na região.

De acordo com informações, o jovem conseguiu alcançar a marca de 8 segundos em cima do touro, foi quando o animal o derrubou e de forma clichê acertou e pisoteou as costas do peão de rodeio Luciano. O jovem foi socorrido na mesma hora sendo levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara (UPA), onde teve varias paradas cardíacas e infelizmente veio a falecer.

O Sindicato Rural de Xinguara (SRX) lamenta a fatalidade e afirma ter dado total apoio no socorro da vitima.

Texto: Rodrigo Melo