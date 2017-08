EMOCIONADA EX VICE-PREFEITA DE CURIONÓPOLIS EXPLICA SUA RENÚNCIA NA CÂMARA MUNICIPAL

Aconteceu no dia de hoje, 03 de agosto a reabertura dos trabalhos Legislativos do segundo período da Câmara Municipal de Curionópolis. A Sessão foi apenas para marcar o reinício das atividades e oficializar a decisão de Quélia Rosa – SD de renunciar, inclusive foi a única pauta do dia.

Logo após ao rito de praxe exibição do Hino Nacional, leitura Bíblica e leitura da Ata da Sessão anterior o presidente da Casa Francisco Aderbal – DEM anunciou que a ex vice-prefeita faria uso da Tribuna, o que se fez. Quélia Rosa estava acompanhada de duas filhas e amigos quando iniciou seu discurso.

Inicialmente o discurso foi lido e técnico, mas Quélia Rosa se deixou tomar pela emoção e fez diversos desabafos dentre os quais estavam o de não ter podido realizar o trabalho que desejava e afirmou: “Estou decepcionada, quando entrei foi para fazer um trabalho social, agora depois de seis meses querem me dar uma secretaria”, desabafou.

Quélia lembrou que assumiu a Prefeitura por decisão Judicial e que sua gestão foi técnica e não política, e que sabia que se fosse agir de forma política a situação seria outra, momento em que foi ovacionada pelo público presente.

Por fim, Quélia lembrou que protocolou o pedido de afastamento dia 26 de julho, período de recesso do Poder Legislativo, e que dia 27 pediu para que fosse desconsiderado o pedido de renúncia, mas “o trabalho da Câmara em aceitar a renúncia foi tão rápido e prático, diferente do que houve com o pedido para desconsiderar” disse Quélia Rosa que completou: “Mas estou nas mãos dos vereadores, são vocês que vão decidir”, momento de gritos da plenária de “fica Quélia”.

Ao ter de volta as palavras o presidente da Casa disse que só cumpriu o rito e que ali estava sendo oficializada a renúncia dentro do que rege o processo Legislativo. Em entrevista Francisco Aderbal disse está preparado para a função de sucesso na ausência do prefeito em exercício: “Quando entramos para a vida pública devemos estar prontos para a responsabilidade”, disse.

Aderbal ainda lembrou que tem uma boa relação com o prefeito Adonei Aguiar – DEM, assim como o apoio dos demais edis e acredita que o Governo Municipal ainda poderá fazer um bom trabalho.

O vereador Gildásio do PSD lamentou a renúncia afirmando que Curionópolis perde uma grande pessoa na política e que o acontecimento histórico para o município “mostra o quanto a política é ingrata para alguns participantes”, disse.