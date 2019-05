Empossado o novo gestor da Saúde de Parauapebas

Em evento realizado no Centro Administrativo, na manhã dessa terça-feira, 21, o Prefeito Darci Lermen deu posse a Gilberto Laranjeiras que assume como secretário de Saúde de Parauapebas. O gestor anterior da pasta, José das Dores Couto, o Coutinho, deixou o cargo para retornar à função de vereador municipal no próximo semestre desse ano.

“Fico muito grato a Deus, a quem me deu a oportunidade, e a toda a sociedade de Parauapebas. Ao Conselho de Saúde, meus agradecimentos. Sabemos que não conseguimos atingir todas as demandas, mas a saúde avançou 10 vezes mais, temos uma saúde regionalizada”, disse Coutinho.

“Se nós tivéssemos uma saúde municipalizada com o orçamento que se tem em Parauapebas, seguramente, nós teríamos a melhor saúde do estado do Pará e quem sabe do Brasil. Mas nós não trabalhamos saúde municipal, nós trabalhamos saúde regional. Está aí o gargalo, está aí a dificuldade, um desafio que precisa ser vencido”, acrescentou o ex-secretário de saúde.

O novo secretário, Gilberto Laranjeiras, ressaltou sua gratidão pela boa recepção à sua chegada a Parauapebas, visto que ele vem de Brasília, onde atuou como servidor público do Ministério da Saúde.

“Obrigada a todos pela acolhida e ao Coutinho pela atenção. Foi feita uma transição muito organizada. Faço um compromisso com toda a população de Parauapebas: eu e toda a minha equipe estaremos todos os dias a serviço de cada morador dessa cidade como se fosse um membro da nossa família! Quero agradecer o convite do nosso prefeito Darci que demostrou confiança em mim para assumir esse cargo público de tamanha responsabilidade. Terei aqui em Parauapebas a mesma dedicação pessoal e profissional que tive no Ministério da Saúde. Podem contar comigo”, enfatizou.

Para o prefeito Darci Lermen o momento é de olhar pra frente, de construir uma saúde humanizada. “Eu peço comprometimento dos servidores da saúde. Quem fizer corpo mole não vai ficar. A equipe tem que atender as pessoas com carinho. É assim que eu quero, que a pessoa ao chegar ao posto de saúde possa ser bem tratado e se sentir em casa”, destacou o gestor municipal.

