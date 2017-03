Encontro internacional de capoeira terá representantes de Parauapebas

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Laoreci Diniz Faleiro, recebeu no Ginásio Poliesportivo na última quinta-feira, 16, o grupo de capoeira Sol Nascente, para conversar sobre o Encontro Internacional de Capoeira para Artes e Mestres, que será realizado entre os dias 23 e 28 deste mês, no Sítio do Rio Grande, no Estado da Bahia.

O presidente do Grupo Sol Nascente, mestre Erivaldo Barros Costa, solicitou e recebeu apoio da Semel, para representar Parauapebas no evento, que vai reunir atletas do Pará, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Piauí, Goiás e São Paulo e ainda terá convidados do Estado de New Jersey (EUA). Composta por dez capoeiristas, entre adultos e crianças, o grupo de Parauapebas viajará para Bahia na próxima terça-feira, 21.

Para o mestre Erivaldo Barros, é muito importe participar e representar o município por meio da capoeira haja vista que a modalidade é bastante difundida em Parauapebas. “Para nós, capoeiristas, será uma honra muito grande poder participar de mais uma edição desse belo encontro, que reunirá vários mestres e professores de renome da capoeira de nível nacional. Além de conhecer como anda a capoeira no País, a gente aprende muito e troca ideias para crescimento da modalidade”, destacou Erivaldo.

O mestre de capoeira reconhece a importância dada pelo atual governo ao esporte e ao lazer, imprescindíveis para o desenvolvimento humano e inclusão social dos jovens e adolescentes. “Quero agradecer ao prefeito Darci Lermen pelo seu carinho ao esporte, e ao secretário Laoreci, que nos recebeu com muito respeito no momento em que nós o procuramos para solicitar ajuda para nossa viagem”, agradeceu Erivaldo Barros.

O Grupo de Capoeira Sol Nascente já realiza trabalho em três escolas de Parauapebas, levando a arte da capoeira para os alunos do município: Escola Carlos Drummond de Andrade (bairro Rio Verde), Escola Mário Lago (VS-10) e Escola Irmã Laura (bairro Bela Vista).

Diariamente, a Semel tem recebido demandas de várias modalidades, e o secretário Laoreci Diniz e o seu adjunto Kledson Caetano não têm medido esforços para atender a todos na medida do possível. “É sempre com muita satisfação que nós recebemos a todos de braços abertos na secretaria. Agradecemos ao nosso prefeito Darci Lermen pela confiança em nosso trabalho, haja vista que ele é um apaixonado pelo esporte, e nós procuramos repassar esse mesmo carinho ao desportista e aos que nos procuram diariamente na Semel. Esperamos que o Grupo Sol Nascente nos represente bem”, disse Laoreci Diniz.

Texto e fotos: Carlos Campos

