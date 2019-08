Escola Ronilton Aridal realiza momento cívico em alusão ao Dia do Soldado

Comemorado em 25 de agosto, data do aniversário de Luis Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, o Dia do Soldado foi celebrado nesta sexta-feira (23) em Canaã dos Carajás. Na ocasião, a Escola em Tempo Integral Ronilton Aridal realizou um momento cívico em alusão à data.

Cerca de 680 alunos participaram da celebração cantando os hinos do Brasil, do Pará e de Canaã dos Carajás, e, divididos em bloco, desfilando em marcha militar no perímetro escolar. O objetivo do ato é relembrar a importância da profissão para a sociedade, bem como homenagear os militares que atuam em Canaã.

Presente no evento, o prefeito Jeová Andrade fez o uso da palavra. “A parceria com a Polícia Militar aqui na nossa escola de tempo integral tem sido um verdadeiro sucesso. Quem ganha com isso são esses alunos, que têm um importante reforço em suas formações, e, ao fim toda a sociedade. É uma satisfação poder comemorar essa data junto a esses estudantes.”

Secretária de Educação, Roselma Feitosa destacou a importância do ato. “Os soldados brasileiros são verdadeiros heróis da nação e merecem, além de todo nosso respeito, essa homenagem. A escola está de parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido e, também, está de parabéns pelo ato de hoje.”

Além das autoridades presentes, os pais dos alunos da instituição prestigiaram o evento e também prestaram as suas homenagens à data.

