Escolas do campo recebem Projeto ‘Secretaria de Educação Itinerante’

Com objetivo de atender melhor as demandas das escolas públicas localizadas na zona rural de Parauapebas, o governo municipal iniciou o Projeto Secretaria de Educação Itinerante, na quarta-feira, 24. Uma comitiva formada por representantes de diversos setores e departamentos da Secretaria Municipal de Educação (Semed) marcou presença em duas escolas campesinas: Santa Tereza (na vila Valetim Serra) e União do Povo (no projeto de assentamento Terra Roxa), esta última está localizada na região do Contestado.

Segundo o secretário de Educação, Luiz Vieira, a intenção é levar melhorias e mais qualidade à educação do campo, “queremos ouvir, ver de perto, sentir e trazer soluções” relata o gestor, lembrando que a medida faz parte de uma série de ações que a Semed realiza, seguindo a orientação e a determinação do prefeito municipal, Darci Lermen, de transformar a educação de Parauapebas em referência nacional.

Ao todo, mais de 20 servidores de departamentos pedagógicos e administrativos, como Gabinete, Divisão de Alimentação Escolar (DAE), Diretoria Técnico-Pedagógica, Administrativa, Almoxarifado, Patrimônio, Transportes, Projetos e Convênio, entres outros, participaram da comitiva.

Várias demandas relacionadas à infraestrutura, transporte escolar e área pedagógica foram reportadas pelas equipes das escolas. Alguns serviços básicos, como manutenção e instalação de central de ar, foram realizados imediatamente. A criação de turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em uma das comunidades, ficou determinada e prazos foram estabelecidos para o atendimento das demais demandas.

O professor Valto Vieira Machado, da Escola Santa Tereza, se mostrou otimista com a iniciativa. “Senti firmeza na equipe. Tivemos uma conversa boa. Algumas necessidades já estão sendo atendidas. Se já trabalhávamos bem, cumprindo direitinho com nosso papel, imagine agora, em condições melhores”, diz o educador.

Nesta primeira edição, o secretário-adjunto da Semed, Antonino Brito, conduziu os trabalhos. “Essa agenda nos permitiu avaliar melhor o tamanho do nosso desafio, em especial do campo, e o quanto precisamos trabalhar para atender bem esse universo tão complexo”, destaca o gestor, parabenizando os setores pela agilidade na execução dos serviços.

Texto: Messania Cardoso

Fotos: Arquivo Semed

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP