Esportistas curionopolenses recebem kits esportivos

Quarenta e cinco times que participarão dos campeonatos em diversas modalidades no município de Curionópolis, foram contemplados com kits de uniformes esportivos. A entrega foi realizada pela Prefeitura através da Secretaria de Esporte e Lazer (Semel), nesta quinta-feira (29), no Ginásio Poliesportivo, na Praça da Juventude.

Para Clelton Morais, representante do time JUEC, ‘a ação realizada pela prefeitura é um incentivo para os atletas do município’. “Isso nunca tinha acontecido na cidade, então com certeza, será de grande valia para todos os atletas que receberam a equipagem completa: camisa, short e meião”, disse ele.

“É um incentivo que a gente precisa! É uma ajuda, pois o uniforme é caro e a maioria dos times não tem condições de comprar. Muitas vezes precisavam emprestar dos outros times. Então, só temos que agradecer à gestão”, expressou a atleta representante do Ajax, Raiane dos Santos Silva.

“7 times femininos, 24 masculinos e 9 times de campo foram contemplados com material esportivo de qualidade para disputarem os campeonatos de forma digna, padronizados, e que servirão para os identificar em outros jogos fora do município também”, explicou o diretor de Esportes Rogério Serelli.

Prestigiaram a programação, o prefeito Adonei Aguiar, secretários municipais, o presidente da Câmara de Vereadores Nonato Holanda e o vereador Júnior Brito.

Ascom.curionópolis