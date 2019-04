Estado vai ajudar no desenvolvimento do setor de turismo em Parauapebas

O titular da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-Pa), André Orengel, recebeu em seu gabinete representantes do Departamento de Turismo da Prefeitura de Parauapebas (Detur) no do dia 17 de abril. O objetivo do encontro foi a apresentação de algumas demandas: atualização do inventário turístico de Parauapebas, apoio para conscientizar o trade municipal sobre o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do MTur (Cadastur) e a solicitação do curso de Condutores de Atrativos Turísticos.

A partir da reunião, ficou encaminhado que a atualização do inventário ocorrerá no segundo semestre de 2019. De acordo com o MTur, o inventário consiste na apresentação dos atrativos turísticos, serviços e infraestrutura do município. Um guia de informações para estudantes, turistas, pesquisadores, investidores e para os próprios munícipes. O requerimento foi feito em virtude do avanço de Parauapebas com relação ao trade turístico nos últimos dois anos.

Também foi acordado que uma equipe técnica da Setur auxiliará o Detur na campanha para conscientizar os prestadores de serviço que atuam no setor de turismo de Parauapebas a realizarem o registro no Cadastur. Além do curso de Condutores de Atrativos Turísticos também ficou agendado para agosto o curso de Monitor de Atrativos Culturais. A previsão é formar 40 profissionais.

“Fomos muito bem recebidos pelo André. Inclusive, Parauapebas foi convidada a ser o município anfitrião da Feira Internacional de Turismo da Amazônia (FITA), [que será realizada no segundo semestre de 2019, em Belém]. É um privilegio e um reconhecimento da Setur pelos esforços que o governo municipal tem feito em prol dessa nova matriz econômica”, afirmou o coordenador do Detur, Marcos Alexandre.

Texto: Rayssa Pajeú

Fotos: Detur

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP