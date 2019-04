Estande de Parauapebas recebe visita do ministro do Turismo na WTM

“O turismo está no centro da agenda econômica do país, chegou a hora do turismo”, disse Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, durante a cerimônia de abertura da 7º edição da WTM Latin América, a principal feira do setor de Viagens e Turismo da América Latina. A Prefeitura de Parauapebas apresenta no evento seu portfólio de destinos turísticos.

O evento começou na manhã desta terça-feira, 2, no Expo Center Norte, em São Paulo, e segue até quinta-feira, 4. O coordenador do Departamento de Turismo (Detur) da Prefeitura de Parauapebas, Marcos Alexandre, recebeu o ministro no estande do município.

A exuberância e a diversidade dos roteiros de Parauapebas com foco no ecoturismo atraem visitantes do Brasil e do mundo durante o evento. A Rota Carajás, Rota do Búfalo, Rota das Águas, Rota Indígena e Rota City Tour fazem parte da apresentação da Capital do Ecoturismo de Carajás.

A presidente da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo em São Paulo (ABRAJET-SP), Miriam Petrone, ficou admirada com o roteiro. “Achei maravilhoso. Fui surpreendida com o queijo [de búfala] de três espécies e com o chopp artesanal. Inovação em uma feira é tudo. A feira mal começou e o stand de Parauapebas está sendo um dos mais visitados. E não é só por causa do chopp, é pela novidade. E o turismo é pautado pelo novo”, elogiou.

Especialista em turismo acessível, Ricardo Shimosakai pretende contribuir na construção do turismo em Parauapebas. “Achei muito bom para um destino novo. Visualmente muito bonito. Os totens e vídeos são bastante explicativos, o pessoal é bem atencioso, achei bastante chamativo, não só pelo destino, que chama atenção, mas pela apresentação. Sou cadeirante, tinha [rampa de] acesso, então achei muito bom. A gente vai conversar para fazer Parauapebas ser um destino de turismo acessível”, disse.

“O estande tá muito bonito, com certeza está se destacando, tanto a questão das experiências com os indígenas, quanto as experiências gastronômicas com o queijo, a cerveja e o café de açaí, que é muito gostoso. Visualmente tá muito bonito e organizado, as rotas e o espaço para negócios. Estão todos de parabéns pelo trabalho. Espero que possam fechar muitos negócios e atrair cada vez mais turistas para Parauapebas”, comentou o adjunto da Secretaria de Estado do Turismo (Setur-PA), André Orengel.

Para o coordenador do Detur, a participação de Parauapebas na WTM tem superado as expectativas. “O primeiro dia foi muito importante. Participamos de várias rodadas de negócios e esse é o objetivo: apresentar ao Brasil e ao mundo uma das vertentes econômicas de Parauapebas, que é o turismo. As pessoas realmente tem se admirado com o que estamos apresentando. Parauapebas possui excelentes atrativos sustentáveis e que tem agradado tanto os turistas, quanto os agentes de viagens e receptivos”, ressaltou.

Texto: Rayssa Pajeú

Fotos: Bruno Cecim

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP