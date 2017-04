Estradas da zona rural de Parauapebas são recuperadas pela prefeitura

Desde janeiro deste ano, a Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semob), vem realizando a recuperação das estradas vicinais na zona rural. O serviço que iniciou no Cedere, especificamente pela VS 13 e VS 14, continua na Palmares Sul, Palmares II e APA do Gelado.

Somente na APA já foram mais de 16 quilômetros de estradas recuperadas. Na Palmares Sul, a vicinal 5 que estava intrafegável já recebeu galerias celulares (aterro de aduelas) possibilitando melhorias na rota do transporte escolar. Na Palmares II, a vicinal dos Padres e vicinal 01 que interliga o local conhecido como limão ao assentamento Rio Branco e Três Voltas receberam serviços de limpeza e terraplanagem.

A recuperação das estradas proporciona melhores condições de acesso aos produtores que trafegam pelo local todos os dias. A produtora rural Maria José Lima, 62 anos, conta que se desloca para cidade uma vez na semana para vender seus produtos, mas há quatro anos precisa caminhar cerca de um quilômetro para ter acesso ao caminhão que transporta os agricultores para a feira, pois a estrada que passa em frente a sua propriedade estava só buraco.

“Já sofremos muito porque essa estrada estava muito ruim. Agora o caminhão para na frente da minha casa. Estou feliz porque todos os moradores daqui estão recebendo esse serviço nas estradas”, comemorou a moradora da APA do Gelado.

A secretária de Obras, Silvana Faria, faz questão de acompanhar de perto o andamento do serviço. A Semob segue um cronograma para a realização dos serviços tanto na zona rural como na urbana. “Neste momento, estamos fazendo a recuperação dos pontos mais críticos, aqueles que estavam intrafegáveis. Já temos um planejamento para substituir as pontes de madeiras por concreto e outros serviços, que precisam ser feitos no verão”, adiantou Silvana Faria.

Texto: Liliane Diniz

Fotos: Bruno Cecim