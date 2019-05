Estudantes da rede municipal participam da 1ª fase da Olimpíada de Matemática

Compartilhar no Facebook

Nessa terça-feira, 21, mais de 17 mil estudantes da rede municipal de ensino de Parauapebas participaram da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), que está em sua 15ª edição. A competição é voltada para alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e do médio.

“O objetivo da olimpíada é estimular o estudo da matemática, por meio da resolução de problemas, e o interesse e a criatividade de professores e alunos”, explica a diretora da escola Cecília Meireles, Rosineide Pires, informando ainda que 344 alunos do 6º ao 9º ano se inscreveram para a competição, esse ano.

As provas da primeira fase da OBMEP são de 20 questões e para se classificar para a segunda fase, que será em setembro próximo, o estudante terá que acertar 51% das questões. “Nós selecionamos os materiais das provas anteriores e aplicamos as questões para os alunos em forma de aulão”, explica o professor Gilson Carlos da Rocha sobre a preparação feita com os inscritos para a olimpíada.

A Ana Carolina Stival, aluna do 9º ano 3, da Cecília Meireles, já participou da olimpíada em anos anteriores e se diz otimista quanto ao resultado desse ano. “Nós fizemos várias atividades, me preparei bastante; então, acredito que eu terei um bom desempenho”, diz a estudante.

“A OBMEP tem como objetivo principal escolher os melhores na disciplina de matemática e desenvolvê-los para alcançar méritos maiores”, destaca o coordenador da olimpíada municipal, Pedro Botelho, que faz um balanço sobre as edições anteriores: “desde 2013, quando assumimos a coordenação de matemática na Semed, temos conseguido resultados relevantes. Em 2017, nós tivemos 8 medalhas; em 2018, houve uma queda, conseguimos 5 medalhas para o município, e para esse ano estamos com uma expectativa ainda melhor: voltar ao topo e conquistar mais medalhas para os nossos alunos com o trabalho efetivo que nós sempre tivemos, ressaltou ele.

OBMEP 2019

A 15ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) alcançou dois recordes: 54.830 escolas inscritas, distribuídas em 99,71% dos municípios. No ano passado, 54.498 instituições de ensino, de 99,44% dos municípios, inscreveram seus alunos.

Realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), a OBMEP terá em 2019 a participação de 18.158.665 estudantes de escolas públicas e privadas, outro recorde alcançado.

Texto: Sara Dias

Fotos: Bruno Cecim