Estudantes de Parauapebas garantem vaga no Super JEP’s

Entre os classificados para o Super JEP’s (Jogos Estudantis Paraenses), que ocorrerá entre os dias 15 e 19 de agosto, em Belém, estão: a equipe de futsal feminino da Escola Municipal Ensino Fundamental Crescendo na Prática; os meninos do handebol da Escola Municipal Ensino Fundamental Fernando Pessoa; o time masculino de basquetebol da Escola Estadual Cecília Meireles; a equipe masculina de handebol da Escola Estadual Janela para o mundo; e o colégio Sophos nas categorias feminino e masculino da modalidade xadrez.

Os times se classificaram durante a etapa regional do JEP’s. Além dos representantes de Parauapebas, times dos municípios de Acará, Castanhal, Muaná, Rondon do Pará, Vigia e Tomé Açu também se classificaram.

Agora, os alunos-atletas de Parauapebas devem se preparar para a etapa estadual e tentar uma vaga nos Jogos Escolares da Juventude, maior evento esportivo do Brasil, que ocorrerá em Blumenau (SC), no segundo semestre.

O professor de Educação Física, Silvio Bicho, treinou o time de futsal feminino da Escola Crescendo na Prática. “Essa foi a primeira vez que essa equipe participou de um evento como este. Além das habilidades que essas meninas têm, elas se dedicaram e treinaram muito para fazer a diferença”, afirma o educador.

“A cada ano, temos aprendido que andar juntos faz toda a diferença. Admiro muito todos os nossos professores pelo empenho e dedicação, muitas vezes exclusiva, para treinar e conduzir nossos alunos à vitória. Quero parabenizar também os nossos alunos-atletas pela colaboração e trabalho em equipe. A etapa regional foi mais do que uma competição, foi uma lição de vida. Considero a todos mais que vencedores”, declarou Thiago da Silva Soares, coordenador de Educação Física do Setor de 3° e 4° Ciclo da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Etapa Regional

Cerca de 700 estudantes de escolas públicas e particulares do sul e sudeste do estado participaram da etapa regional do JEP’s. O evento, que reuniu estudantes da categoria A [de 12 a 14 anos], e da Categoria B [de 15 a 17 anos], ocorreu entre os dias 20 e 23 de junho, em Rondon do Pará.

O evento mobilizou estudantes atletas de 12 municípios: Breu Branco, Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Rondon do Pará, Marabá, Pacajá, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Jacundá, Tucuruí, Curionópolis e Dom Eliseu. As competições contemplam sete modalidades: vôlei, basquete, futsal, handebol, vôlei de praia, xadrez e tênis de mesa.

O secretário de Educação, Luiz Vieira, fez questão de ir assistir a final dos jogos e ficou admirado com as habilidades das equipes que estão representando o nosso município. “Nossos alunos são muito bons e estou confiante que eles irão trazer bons resultados para Parauapebas”, afirma o secretário.

Texto/foto: Sandra Bispo

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP