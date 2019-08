Estudantes participam de oficina sobre “Depressão e Suicídio”

O auditório da Prefeitura de Parauapebas ficou completamente lotado, na tarde dessa quarta-feira, 21, por estudantes da Escola Estadual Janelas para o Mundo. Eles participaram da oficina sobre “Depressão e Suicídio”, que faz parte da programação da 2ª Semana da Diversidade.

O jovem Wandson Gomes relatou que fez questão de participar por conhecer pessoas que enfrentam a depressão. “É uma temática muito boa que está sendo abordada e faz com que a gente aprenda sobre o assunto e esteja preparado cada vez mais para ajudar”, declara o aluno.

Fátima Guimarães, diretora da escola, conta que os casos surgem cada vez com mais frequência e é preciso apostar na informação. “Os dados fazem um alerta à sociedade. Inclusive, já perdemos um aluno que sofria com a depressão. Na escola, a gente busca sempre trabalhar o tema com palestras e conversas”, conta a diretora.

As atividades da 2ª Semana da Diversidade iniciaram na segunda-feira, 19, e seguem até o próximo domingo, 25. Desde então, várias atividades estão ocorrendo como ação de embelezamento, emissão de documentos, entre eles, carteira social, identidade, ID Jovem e CadÚnico. Palestras, oficinas e mostra cultural também fizeram parte da programação.

“As ações visam fortalecer as políticas públicas tanto para a comunidade LGBT como para a população em geral do município de Parauapebas. É combatendo o preconceito e incentivando o respeito que buscamos uma sociedade mais igualitária”, ressalta James Souza, diretor do Departamento de Relações com a Comunidade (DRC).

Texto: Anne Costa / Fotos: Piedade Ferreira

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP