Estudantes visitam a Estação de Tratamento de Água de Parauapebas

Durante o mês de março, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas (Saaep) realizou várias atividades em alusão do Dia Mundial da Água, comemorado em 22. As ações que buscam conscientizar a comunidade sobre o uso consciente da água contam com blitzes educativas, palestras e visitas técnicas. Estudantes das redes municipal e particular de ensino também participam de uma série de visitas à Estação de Tratamento de Água I (ETA I).

“Eu achei muito interessante o processo que a água passa até chegar a ficar limpa de verdade na minha casa. Eu tô sempre atento para não desperdiçar água, sempre escovando os dentes com a torneira desligada”, declara o aluno Denílson Sabóia Silva, 14 anos do 9º ano da Escola Elisaldo Ribeiro.

“Trazer o aluno pra cá pra conhecer todo o processo de como a água é tirada da natureza e como é feito o tratamento até chegar à torneira é importante pra ele já ter a consciência de não desperdiçar água. Pois é um processo longo e que requer custos. Achei positiva a ação e espero que eles levem o aprendizado para o futuro”, afirma o professor Valdenir Abreu.

A programação encerra amanhã, 29, com uma gincana entre as escolas municipais Domingos Cardoso e Olga da Silva no residencial Alto Bonito.

Texto: Nayane Leguli

Fotos: Nayane Leguli

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP