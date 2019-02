Ex-namorada de Eduardo Costa arranca lábio de mulher com os dentes

Uma briga envolvendo uma blogueira acabou em caso médico, em Manaus (AM). A discussão entre duas mulheres iniciou em um bar e terminou com agressão física em um posto de gasolina. Inclusive, a amazonense Camila Pavanelly, que possui quase 35 mil seguidores no Instagram, é acusada de cometer a violência, mesmo negando.

Angélica Araújo teve quase todo o lábio inferior arrancado pela blogueira de acordo com denúncias. Ela ficou com os dentes ficaram à mostra.

Algumas postagens na web dão conta que Camila seguiu a mulher para iniciar uma agressão física.

A ruiva usou sua rede social para falar sobre o assunto, mas se limitou dizendo apenas que a história tem duas versões. Já Angélica passou por uma intervenção cirúrgica.

“A paciente perdeu de 70% a 80% do lábio inferior, por mordedura humana”, disse o médico Gustavo Cabrera, especialista em microcirurgia reparadora. O médico transplantou um músculo chamado músculo grácil, da face interna da coxa no lábio da mulher. “A gente o leva com uma artéria e uma veia e vai junto um nervo. O nervo tem que uni-lo com um ramo do nervo mandibular, para poder manter movimento e continência oral. Ou seja, para que quando a paciente for se alimentar não fique babando. Parte do nosso lábio é um músculo. Esse segmento de músculo a gente transplantou para fazer esse neo lábio. A gente conecta tudo com auxílio do microscópio cirúrgico e um fio para microcirurgia muito fino, muito específico”, acrescentou.

Na quinta-feira (14), mesma noite que ocorreu a confusão, Camila pegou um avião e partiu para Fortaleza.

A cirurgia reparadora iniciou às 12h30 desta segunda (18) e terminou somente às 17h39.

