EX-SECRETÁRIA DE SAÚDE FAZ PRESTAÇÃO DE CONTAS

Na ultima segunda-feira, 25, na Câmara Municipal de Eldorado dos Carajás, a sessão teve início com a presença de sete vereadores, onde a ex-secretária municipal de Saúde Etiene Maria da Costa Santos, mais conhecida como Irmâ Etiene, e agora Diretora do Centro Regional de Saúde, lotada em Marabá, fez a sua prestação de contas.

Segundo á atual Diretora do Centro Regional, enquanto Secretária do município de Eldorado dos Carajás recebeu ao longo se sua gestão mais de 2 milhões de reais, e os aplicou na saúde dos munícipes, e por isso se sentiu no dever de prestar esclarecimentos a respeito do que foi recebido e gasto na sua gestão..

“Todo o dinheiro que nós secretários recebemos, temos que prestar contas, e hoje estou prestando a minha, diante dos Vereadores, Jornalistas, professores e de toda sociedade em geral, para que fique tudo bem transparente para toda sociedade eldoradense e autoridades”. Finalizou Etiene.

Alguns vereadores pediram esclarecimentos à irmã Etiene de alguns tópicos, o que foi respondido por ela, e após responder, ela agradeceu a todos que estiveram presentes na sessão e se colocou a disposição do município, e de quem necessitar de seus préstimos.

Segundo o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Miguel Soares, presente na sessão, disse que tudo foi devidamente analisado pela equipe do conselho, e que suas contas estão dentro da normalidade, “A nossa meta é corrigir passo á passo tudo que é gasto pela secretaria de saúde, e as contas da Dona Etiene está aprovada por todos os membros do conselho”. Concluiu Miguel.

O Vereador Dr. Moraes disse que se sente feliz e honrado pelo trabalho de Etiene na sua gestão, pois agora como Diretora do Centro Regional de Saúde poderá ajudar muito mais os moradores de nossa região, “Quero parabenizar a nossa ex- secretária irmã Etiene pelos seus relevantes trabalhos prestados em prol dos nossos munícipes, e agora no cargo de Diretora do Centro Regional, sei que poderá ajudar um pouco mais os sofridos moradores deste sudeste do nosso estado, muito bom a senhora ter vindo aqui fazer prestação de suas contas, por livre e espontânea vontade, bom exemplo para todos nós”. Finalizou Dr. Moraes.

Edson Luís