Fábio Sacramento é o novo presidente do PPS de Parauapebas

Foi uma grande festa dos filiados e simpatizantes do Partido Popular Socialista – PPS na eleição da nova diretoria presidida pelo empresário e jornalista Fábio Sacramento. O evento aconteceu na manhã de sábado dia 21 no plenarinho da Câmara Municipal de Vereadores de Parauapebas.

Além dos filiados e novos membros da diretoria o presidente estadual do PPS Everaldo Nunes veio de Conceição do Araguaia para falar sobre o partido, os projetos e declarar total apoio ao novo diretório do partido.

Fábio Sacramento recebeu as palavras de apoio e incentivo e disse que irá corresponder trabalhando em prol do partido, buscando contribuir ainda mais com o desenvolvimento do município que reside há 32 anos: “Podem contar comigo e com essa diretoria que está unida, por isso nossa chapa tem o nome De mãos dadas”, disse o novo presidente.

Na oportunidade Fábio ainda agradeceu todo diretório em nome do seu amigo e vice-presidente Josenê: “E agradeço também cada amigo e cada amiga que deixou seu lar para vir até aqui votar e eleger essa nova diretoria, isso mostra comprometimento e vontade de contribuir com o desenvolvimento político de nossa cidade”, finalizou Fábio Sacramento.

A diretoria formada por Fábio Sacramento foi eleita em chapa única, demonstrando a habilidade política e a união dos membros do PPS de Parauapebas.

Texto: Repórter30

Foto: Igo Sacramento