Falso policial suspeito de sequestrar rapazes é preso no hospital após acidente de moto

Um homem foi preso esta semana no Hospital Regional de Redenção, no sul do Pará, onde estava internado após sofrer um acidente de moto. Segundo a Polícia Civil, ele foi reconhecido como um dos responsáveis pelo sequestro de dois rapazes, que estão desaparecidos desde outubro de 2018.

De acordo com as famílias das vítimas, dois homens armados, que se identificaram como policiais, levaram Adison Bruno Souza Lima, de 25 anos, e Francisco Oliveira Machado, de 26. Os suspeitos foram primeiro na casa de Francisco e o obrigaram a leva-los até a casa de Adison.

Os falsos policiais colocaram as vítimas um carro branco e disseram para os familiares que eles iriam para a delegacia prestar depoimento sobre uma moto que tinha sido usada pelos amigos dias antes. Essa foi a última vez que os rapazes foram vistos.

Com medo, a família de um dos jovens se mudou do estado do Pará.

“Invadiram a minha casa, pegaram meu filho pra levar pra delegacia. O cara disse que era policial, colocou a arma na minha cara e levou. E eu não pude fazer nada”, relata a mãe, que preferiu não ser identificada.

“Já estamos com quase seis meses de sofrimento. O meu filho era um menino bom, todo mundo conhece. A cidade inteira tá com aquela corrente, forte, que meu filho vai aparecer com vida”, afirmou o pai de um dos rapazes desaparecidos.

Investigações

Uma equipe de policiais da Divisão de Homicídios de Belém investigou o caso em Redenção. “Fizemos diligências em diversos lugares do país e culminamos hoje na primeira fase da operação. Prendemos um indivíduo que as provas indicam ser um dos sequestradores e busca e apreensão em dois endereços, um em Rio Maria e outro em Floresta do Araguaia”, detalhou o delegado Juliano Correa.

O suspeito foi reconhecido pelos familiares das vítimas e, segundo as investigações, ele tem um carro da mesma cor e modelo do veículo usado pelos dois sequestradores.

Para a polícia, além de comerciante, o suspeito preso exercia a atividade de pistolagem na região e teria sido ele o homem que entrou na casa dos rapazes enquanto o comparsa esperava no carro.

“As pessoas que estavam na casa quando eles foram retirados, fizeram um retrato falado e ele foi reconhecido. Existem provas técnicas e eu acredito que seja difícil ele ficar em liberdade”, disse o delegado Eduardo Rolo.

A Polícia Civil segue com as investigações para localizar os jovens desaparecidos e chegar ao segundo suspeito. O homem preso preferiu ficar em silêncio durante o interrogatório.

Por G1 PA — Belém