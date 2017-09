Feira do Lago é realizada com sucesso

Neste fim de semana, varias pessoas e famílias tiveram algo diferente para prestigiar na nossa cidade de Parauapebas. Trata-se da grande Feira do Lago que por sinal teve bastante sucesso.

Sábado, em seu dia inaugural a Feira começou por volta de 16h e teve fim 00h, sendo bastante movimentada. Esteve presente no evento o prefeito Darci Lermen que afirmou que seu governo não vai medir esforços para que o evento possa continuar sendo um sucesso e gerando renda para diversos pais de famílias.

“Quando fiquei sabendo do projeto, imediatamente abracei a causa e determinei que o Departamento de Relações com a Comunidade (DRC) e a Secretaria Municipal de Urbanismo (Semurb) pudessem dar o apoio necessário para que a Feira do Lago fosse um sucesso, afinal, sabemos da importância de aquecer nossa economia local, ainda mais em período de crise financeira como estamos passando atualmente”, disse o prefeito Darci que ainda comentou sobre o lago do bairro. O prefeito afirmou que irá colocar peixes para que as famílias possam pescar na semana santa, fazendo assim uma boa oportunidade para as pessoas se encontrarem com oportunidades de criar novas ideias.

A Feira teve uma grande diversidade na área gastronômica e cultural e deu uma melhoria para as dependências do lago da Nova Carajás. O evento está previsto para continuar todos o sábados no mesmo local.