Festa da Befana de Natal leva alegria e solidariedade para comunidade carente

O bairro Parque das Nações II, na Vs10, acordou mais feliz neste sábado, 09, com a presença dos Médicos da Alegria, o dia foi de Solidariedade com mais uma Festa da Befana de Natal.

Durante todo o dia foram ofertados diversos serviços e atendimentos, além de muita diversão para as crianças e doações de brinquedos. “Estou muito feliz com a visita dessas pessoas e pelo que trouxeram para nós” disse uma das mães que foram até o local para atualizar as carteiras de vacina de seus filhos.

Para que esta ação pudesse acontecer muitas pessoas trabalharam e doaram, como SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde), Fred Locações, Semas (Secretaria Municipal de Assistência Social), Melo Artes, CTA, Igreja Congregação Cristã no Brasil – Tratamento de Beleza, Comunidade do bairro Parque das Nações 2, VIX, OAB- Parauapebas, Frigovan, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, DMTT, Conselho Municipal de Saúde e voluntários do Instituto Médicos da Alegria.

“Agradecemos aos nossos parceiros que sempre estão conosco e abraçam a causa, que é ajudar o próximo e a cada voluntário que trabalhou dia e noite para que esse evento acontecesse” Disse Ana Paula, coordenadora geral do IMA-Instituto Médicos da Alegria.

A lenda da Befana:

Existe uma lenda que conta que os Reis Magos dirigiam-se a Belém para levar os presentes à Jesus, mas não conseguiam encontrar o caminho. Na estrada encontram uma velhinha (Befana) e pediram informações para ela. Agradecidos pela ajuda, os Reis convidaram a senhora para acompanhá-los, mas ela não foi. Depois, arrependida, preparou um cesto de doces e foi procurar os Reis e o menino Jesus, mas não os encontrou. Na esperança de encontrar o pequeno Jesus, ela foi distribuindo doces em todas as casas onde encontrava uma criança.

Todos os anos na Itália, na época do Natal, pessoas se fantasiam de Befana e distribuem doces e brinquedos as crianças.

(Samara Guimarães)