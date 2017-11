Festival das Flores chega a Parauapebas

Já esperado todos os anos por aqueles que querem adquirir mudas de flores, plantas ornamentais, frutíferas e de grande porte, o Festival das Flores de Holambra chega a sua 6ª edição em Parauapebas.

A feira, iniciou na quinta-feira, 2, oferecendo mais de 200 espécies de flores e plantas ornamentais e frutíferas. As vendas acontecem na Praça dos Metais (antiga Feira do Produtor), no centro da cidade, e vai até o dia 12 deste mês, novembro.

Entre as espécies disponibilizadas para comercialização estão violeta, jasmim, lírios, cravos, plantas carnívoras, bonsais, begônias, bromélias, orquídeas e outras. Tem ainda cerca de 30 espécies de frutíferas, entre elas: pitanga, carambola, acerola, pera, grumixama, ingá, guabiju, mangas, uvas, romã, fruta do conde, goiaba, araçá, jabuticaba, pitanga, figo, tamarindo. Todas trazidas de Holambra, no interior de São Paulo; e podem ser compradas por preços bem abaixo dos praticados no mercado local.

O VERDADEIRO FESTIVAL DAS FLORES vem se tornando tradição na cidade devido a seriedade e compromisso e já é aguardado anualmente pela população que pode comprar as variedades de flores e plantas por preços bem abaixo dos praticados no mercado. Tudo organizado pela instituição religiosa UDV – União do Vegetal, que através de seus voluntários atende bem a todos que procuram adquirir os produtos ali ofertados.

O horário de funcionamento da feira é das 9h às 21h, na Praça dos Metais, antiga Feira dos Produtores.

(Texto: Francesco Costa /Fotos: Samara Guimarães)