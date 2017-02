Gesmar solicita ações em segurança

Desta vez, acompanhado de vereadores e lideranças da região Sudeste do Estado, o deputado Gesmar Costa reuniu novamente com a equipe de Segurança Pública do Estado, na quarta-feira, 08.

A volta das obras do presídio de Parauapebas e São Felix do Xingu; construção de delegacias e aumento do efetivo de policiais civis e militares, foram algumas das solicitações, formalizadas em ofício.

O Secretário de Segurança, General Jeannot Jansen; o Secretário Adjunto de Inteligência e Análise Criminal da Segup, delegado Rogério Moraes; o Diretor de Polícia do Interior, João Bosco; o diretor penitenciário da SUSIPE, Ten.Cel Rosinaldo e o assessor do Secretário adjunto de Gestão Operacional, delegado Raimundo Benassuly ouviram atentos a comitiva e deram boas notícias.

As obras do presídio de Parauapebas serão retomadas com recursos do Estado e dependem de articulação política, junto à Secretaria de Obras – onde já há um projeto pronto para licitação -, para que reiniciem. Já em São Felix, os investimentos são federais e a liberação, mais burocrática e demorada. Mas, a Caixa Econômica Federal já tem uma análise técnica da SEGUP sobre o que é necessário para licitar as obras.

Quanto à delegacia de Parauapebas, João Bosco informou que fará uma visita, nos próximos dias, ao município para conhecer os locais de possível construção do prédio; logo após, uma equipe de engenharia da SEGUP fará in loco uma análise técnica. Ao término desse processo, as obras serão encaminhadas à licitação.

Reivindicação da maioria dos 10 municípios visitados pelo deputado Gesmar, o aumento do efetivo acontecerá, de acordo com a SEGUP, a partir de 2018, quando se encerra todo o processo preparatório dos novos 2.100 policiais militares e 650 civis concursados.

