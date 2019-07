Gira Renda qualifica servidores para o cadastramento das famílias

O programa Gira Renda avança! Depois da aprovação do projeto de lei na Câmara de Vereadores, o governo municipal iniciou nesta quarta-feira (3) a capacitação dos servidores que irão atuar no processo de cadastramento das famílias que integram o público-alvo do programa.

A capacitação ocorreu entre os dias 3 e 5 de julho, com a participação de 30 servidores para melhor atender as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. “O treinamento é importante para que todos os servidores envolvidos no processo saibam exatamente o perfil das famílias que serão priorizadas para atendimento”, destacou Leane da Silva, servidora.

Já a coordenadora do Gira Renda, Suely Guilherme, destacou que, além do conhecimento técnico para o preenchimento do cadastro, os servidores receberam orientações sobre do código de conduta do programa, “a nossa reputação e credibilidade são os bens mais importantes de que dispomos. Os princípios éticos que orientam nossa atuação contribuem para a manutenção da imagem do programa”, acrescentou.

O Gira Renda é um programa de transferência de renda municipal que beneficiará inicialmente cinco mil famílias, que receberão cada uma um cartão com o valor mensal de R$ 100. O recurso será destinado prioritariamente à compra de alimentos. O objetivo do Gira Renda é vislumbrar a emancipação do sujeito e de sua família.

Cadastramento das famílias

O cadastramento das famílias será realizado de forma setorizada e o atendimento vai começar pelos bairros Tropical 1 e 2, Residencial Ype, Área do Linhão e Vale do Sol, nos dias 11, 12 e 13 de julho, das 9 às 17 horas, na Escola Municipal Nelson Mandela, localizada no bairro Tropical. A comunidade destes bairros participará primeiro de reunião ampliada, em que será apresentado o Gira Renda. A reunião ocorrerá dia 10 de julho, às 19 horas, também na escola Nelson Mandela.

Já as famílias dos bairros Minérios, Vila Nova, Soldado Daniel e Polo Moveleiro serão cadastrados nos dias 16 e 17 de julho, no Centro Comunitário Minérios, das 9 às 17 horas. Também será realizada uma reunião ampliada para apresentação do Gira Renda para a comunidade destes bairros. O encontro coletivo ocorrerá dia 15 de julho, às 19 horas, no Centro Comunitário dos Minérios.

A equipe do Gira Renda receberá os documentos pessoais do responsável pela família para posterior análise e cruzamento de informações. Todo processo será avaliado de forma transparente e considerando as premissas das políticas públicas sociais existentes. O cadastro não dá acesso direto ao benefício.

O que precisa para se cadastrar no Programa?

Os interessados deverão comparecer aos locais de cadastro munidos da seguinte documentação: cópias e originais da Identidade; Carteira de Trabalho; cópias do número do NIS ou cópia do Cartão Bolsa Família; CPF; Título Eleitoral; comprovante de residência; último contracheque (se houver); Certidão de Nascimento ou Casamento.

É necessário levar os seguintes documentos dos demais membros da família (cópias legíveis): Identidade; CPF; Carteira de Trabalho; Certidão de Nascimento dos filhos.

Texto: Andreia Reis

Fotos: José Piedade

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP