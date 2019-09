Governo municipal inaugura novas instalações do Caps

A partir de agora os pacientes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) contam com um novo espaço para a prática de atividades terapêuticas, interativas e para atendimento clínico. Na terça-feira, 3, a Prefeitura inaugurou as novas instalações do Caps, localizado na Rua C, no bairro Cidade Nova.

“Isso aqui é um sonho realizado pra gente! Frequento o Caps desde 2008 e sou representante de uma comissão de cinco mil usuários. Estamos muito felizes por ter agora um espaço em boas condições para a prática das nossas atividades”, destacou Edivan Sousa, popularmente conhecido como Caçarola.

“Estou muito feliz por estar inaugurando as novas instalações do Caps, pois em 2006, quando a unidade de saúde foi implantada em Parauapebas, eu também era prefeito. Implantamos o Caps naquela época e, agora, temos a oportunidade de melhorar essa estrutura”, destacou o prefeito, Darci Lermen.

“Depois de 13 anos conseguimos inaugurar as novas instalações do Caps, totalmente equipado e moderno para os usuários. Tudo isso sempre pensando na saúde e no bem-estar dos nossos usuários”, destacou o secretário municipal de Saúde, Gilberto Laranjeiras.

Nova estrutura

A estrutura conta com salas de atendimento multiprofissional, atividades coletivas, gerência, salas de cuidado, materiais de oficina, refeitório, farmácia, arquivo, produção, dispensa de alimentos, dispensa de materiais de limpeza, abrigo de resíduos, banheiros masculino, feminino e privativo.

Saiba mais sobre o Caps

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades especializadas em saúde mental para tratamento e reinserção social de pessoas com transtorno mental severo e persistente.

Os centros oferecem um atendimento interdisciplinar, composto por uma equipe multiprofissional, tendo como objetivo a reabilitação psicossocial, incluindo a família e a comunidade onde o usuário está inserido. No local, são realizadas atividades coletivas e individuais.

Serviços e atividades ofertadas pelo Caps

Diariamente é realizado o acolhimento coletivo para recepcionar os usuários; durante a semana são ofertadas oficinas de trabalhos manuais, pintura em tela e tecido e expressão corporal. As atividades de grupo ocorrem de segunda a sexta-feira, em horários predefinidos, com objetivos específicos como Grupo de Jovens, Grupo de Famílias, Grupo de Entrada, Grupo de Coaching, Grupo Harmonia e Grupo para Pais de Adolescentes.

O Caps também conta com atendimentos de psicologia, psiquiatria, enfermagem, atendimento social e atendimento farmacêutico. Além disso, algumas atividades externas são organizadas junto à sociedade civil, como as comemorações do Dia Nacional de Luta Antimanicomial (18 de maio) e o Açaí Filosófico (25 de maio, destinado a reflexões sobre depressão e suicídio entre jovens).

Texto: Janaina Ravanelli / Fotos: Lucas Dias

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP