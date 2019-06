Grande carroçada abriu oficialmente o XVII Festival Jeca Tatu

A abertura oficial do XVII Jeca Tatu aconteceu nas ruas de Parauapebas com a tradicional carroçada. O encontro dos carroceiros ocorreu na tarde desta quarta-feira, 26, na Praça Faruk Salmen, no bairro Guanabara. Foi ao som da sanfona e na batida do pé que os quadrilheiros dançaram pelas principais ruas da cidade. Atraídos pela energia contagiante, a população também entrou no clima da festa nas portas das casas e comércios. Não faltou animação e alegria até a chegada na Praça de Eventos.

Para o presidente da Liga das Agremiações Juninas de Parauapebas (LIAJUP), Bil, a carroçada também é um momento importante da festa. De acordo com a quadrilheira Valquiria Sousa, é uma oportunidade de reunir as quadrilhas. “A carroçada é um entretenimento bacana, que traz diversão e alegria pra todas as quadrilhas se reunirem e se animarem”, disse a Valquiria.

“Essa carroçada vem acontecendo há 17 anos com essa edição, onde percorre as principais ruas do município. É muito importante porque a comunidade vê [os quadrilheiros], a gente sai convidando de porta em porta para eles prestigiarem o Jeca Tatu”, avaliou Bil, ele destacou ainda o belo trabalho desenvolvido por todos os participantes durante a preparação do evento.

“Essa preparação começa desde o início do ano, desde a primeira semana de janeiro a gente vem se preparando com alguns ensaios e a partir de hoje começa a apresentação de todo esse trabalho a ser mostrado oficialmente, sejam elas [as categorias] caipira, de salão ou estilizada”, disse o presidente da quadrilha junina de salão Explosão de Cheiro, Josevaldo França.

Para o secretário de Cultura, Saulo Ramos, a carroçada foi o início da grande festa que irá até o próximo dia 30, na Praça de Eventos. “Estamos muito contentes com esse início. Essa é a boa cultura! Quero parabenizar nossos fazedores e fazedoras de cultura, esses jovens, acho que a gente já começa em grande estilo. Com certeza, essa carroçada mostra o que será nosso Jeca Tatu. Cinco dias de muita emoção, muita coisa bonita. Quero só parabenizar a todos!”, disse.

Homenagem aos sanfoneiros

Os quadrilheiros levantaram a poeira com a chegada na arena da Praça de Eventos, onde ocorreram as apresentações. Eles foram recebidos pelo prefeito Darci Lermen e representantes do poder executivo e legislativo. O encerramento da carroçada foi marcado pela entrega de um troféu aos homenageados do Jeca Tatu: Manelim do Forró, Zequinha, Juquinha e Monteirinho do Acordeon.

O prefeito parabenizou os homenageados e elogiou o cenário produzido pelos quadrilheiros de Parauapebas. Cada jovem recebeu uma bolsa no valor de 300,00. “Isso aqui foi feito por uma quantidade grande de jovens que passaram dias no CDC, construindo esse cenário belíssimo. Isso aqui não é fácil. O Jeca Tatu já é patrimônio cultural e imaterial do município”, destacou Darci.

Texto: Rayssa Pajeú

Fotos:Felipe Borges

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP