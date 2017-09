Grupo Dandara Bambula cresce cada vez mais no estado do Pará

O grupo de Capoeira Dandara Bambula que tem sua Sede em Belém do Pará, tem crescido cada vez mais em nosso estado. A reportagem do Jornal Correio do Pará esteve com o representante do grupo das cidades de Parauapebas, Carajás, Curionópolis, Canaã e Jacundá. Ednes Chaves de Sousa, mais conhecido como mestre Pica Pau que está no projeto há aproximadamente 20 anos.

Pica Pau conta que a ideia de trazer o grupo para Parauapebas surgiu por necessidades de aprendizagem e da prática de alguma arte-marcial.

“ No bairro onde eu morava, existiam muitos jovens que tinham vontade de praticar a Capoeira. Então resolvi conhecer o esporte, e após 2 anos com mais experiência na área, tive a ideia de conversar com o Representante do Grupo Dandara Bambula. Foi quando conseguimos trazer o projeto de Belém para nossa cidade de Parauapebas. ” Disse Pica Pau.

Foi dito também que atualmente o projeto ajuda na ressocialização de vários jovens e adolescentes carentes, ou que estejam em péssimas condições em geral. “O projeto Dandara Bambula já conseguiu tirar vários jovens das ruas e colocá-lo em um meio ambiente bem melhor para ele e sua família “

Com o apoio da Prefeitura Municipal de Parauapebas por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) O grupo de capoeira Dandara Bambula promoverá o evento de batizado e de troca de cordas. Esse que está previsto para ter início nos dias 6 e 7 no Ginásio Poliesportivo, onde reunirá atletas de diversos lugares para prestigiar o evento.

Texto e fotos: Rodrigo Melo