Guarda Municipal inicia operação volta às aulas com campanhas em escolas

Visando contribuir com o fortalecimento da cidadania nas escolas e com o combate à violência, a Guarda Municipal de Parauapebas (GMP) lançou nesta segunda-feira, 30, a “Operação Voltas às Aulas”, que vai se estender em 15 escolas que fazem parte da rede municipal de ensino.

A campanha vai até o dia 3 de fevereiro. Treze guardas municipais estão visitando todos os dias três instituições nos horários de entrada dos alunos, nos três turnos: às 7h, 11h e às 15h.

Nesta segunda-feira, 30, as escolas Chico Mendes l, localizada no bairro Cidade Nova; Jean Piaget, no bairro Liberdade, e Eduardo Angelin, no bairro Rio Verde receberam a ação.

Ao entrar nas instituições, pais e alunos são recepcionados por guardas municipais, que distribuem panfletos contendo informativos sobre segurança, além de informações sobre a própria Guarda Municipal.

A campanha se estende para dentro das salas de aulas, onde são passadas orientações para evitar a prática da violência principalmente nos arredores das escolas, onde os alunos contam com idade entre 6 e 15 anos.

De acordo com o Inspetor Valterlan da Conceição, coordenador da ação, o objetivo principal é contribuir para formação dos estudantes. “O intuito é promover o respeito à cidadania, através da cultura de paz nas escolas”, disse ele.

Durante a operação, os estudantes tiram dúvidas sobre o trabalho realizado pela Guarda Municipal. Para Pedro Martins, 11 anos, é positivo ter este tipo de ação na escola. “Eu acho muito bom porque alerta muitas pessoas que não prestavam atenção na hora de vir à escola ou ir para casa”, declarou.

Além da “Operação Voltas às Aulas”, ao longo do ano, a Guarda Municipal já planeja outras ações que atendam à população, principalmente no âmbito da segurança pública.

Texto: Jéssica Diniz – Fotos: Matheus Costa – Ascom/PMP

