Habitação: Prefeitura fortalece parceria com o governo estadual

Nesta segunda-feira (18), Edmilson Peixoto, secretário de Habitação, esteve presente na sede da Companhia de Habitação do Pará (Cohab) para encaminhar processos do Cheque Moradia de famílias que residem em Canaã. Na ocasião, o gestor foi recebido por Ana Cláudia, chefe de gabinete da Cohab e falaram sobre a importância de fortalecer a parceria entre os governos municipal e estadual.

Edmilson falou sobre a visita. “Nosso principal objetivo é ampliar os atendimentos do programa aqui em Canaã. Temos uma demanda alta de pessoas que reivindicam o benefício e, por conta disso, é fundamental que a gente fortaleça a parceria com o governo. Assim, essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade serão beneficiadas.”

O prefeito Jeová Andrade agradeceu o apoio de José Scaff, presidente da Cohab e também falou sobre a parceria. “Esse trabalho conjunto é de extrema importância para as centenas de famílias que procuram a Prefeitura em busca do benefício. Essa é uma contribuição fundamental para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Agradeço o apoio que estamos recebendo.”

Cheque Moradia

O Cheque Moradia é um programa do governo do estado, de caráter social, que foi criado para possibilitar que famílias com renda de até três salários mínimos possam construir, ampliar e/ou reformar suas casas. A principal finalidade é combater o grave problema do déficit habitacional, da pobreza e das desigualdades sociais.

O programa também contribui para aquecer a economia do estado, por meio do aumento das vendas de materiais para construção, além de gerar empregos na área da construção civil.

Por

Kleysykennyson Carneiro